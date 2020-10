Kim Kardashian cumple 40 años y así presume su celebración junto a su familia/Foto: Star Magazine

¡Feliz cumpleaños, Kim Kardashian West! La estrella de Keeping Up With The Kardashians, magnate de la belleza y empresaria de SKIMS cumple hoy 40 años y ha construido un gran legado para ella y su familia.

Junto con la madre Kris Jenner y sus hermanas Khloé, Kourtney, y Kylie y Kendall Jenner, la familia Kar-Jenner se ha convertido lentamente en un imperio, ya que la mayoría de las hermanas comienzan a tener hijos y familias propias.

Pero siempre se han mantenido fieles a lo más importante: protegerse y mantenerse cerca el uno del otro, y así es exactamente como Kim está sonando en su cumpleaños con esta nueva y dulce foto familiar.

Su foto de familia #nofilter es una celebración de lo lejos que han llegado y del hecho de que todavía están juntos.

La familia Kardashian-Jenner consiguió fama gracias a su reality show. Sin embargo, este año anunciaron que ya le pondrán punto final al programa que ha estado durante años al aire/Foto: Entertainment Tonight

Kim publicó la foto de la familia casi completa de lo que parece ser uno de los ranchos masivos de ella y su esposo Kanye West en Wyoming, donde ella, sus hermanas Khloé, Kourtney y Kendall, los hijos de Kourtney, Mason y Penelope, y la mamá Kris Jenner con su novio Corey Gamble, todos sentados serenamente en una valla.

“Lugar feliz, Sin filtro”, escribe Kim, y entre ese gran cielo azul de Wyoming y su alegre signo de la paz, recibimos el mensaje alto y claro: KKW ha encontrado la paz.

Kris Jenner felicita a Kim por sus logros

La familia de Kim también ha utilizado Instagram para compartir su amor por la cumpleañera hoy, con la madre Kris escribiendo un mensaje sincero bajo un adorable recuerdo de Kim cuando era un bebé.

“Eres la hija, mamá, esposa, hermana, tía y amiga más increíble y nos haces sentir a todos tan especiales y amados”, escribe Kris. “Te amo tanto, es imposible medirlo y estoy muy orgulloso de todo lo que haces. Eres mi dulce y hermosa niña por dentro y por fuera".

Kim Kardashian West siempre ha sabido la importancia de mantener unida a su familia, y solo ha mejorado en unirlos a lo largo de los años.

Como hemos revelado en La Verdad Noticias anteriormente, Kimberly no estuvo pasando por un buen momento durante estos últimos meses, especialmente en su matrimonio con Kanye West. Sin embargo, la famosa posiblemente ya está en un mejor momento después del drama. ¿Eres fan de Kim Kardashian y su familia?