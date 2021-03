Kim Kardashian construye una mini ciudad de lujo para que jueguen sus hijos

Kim Kardashian, la famosa influencer, empresaria y estrella de reality show ha dejado atónitos a sus fieles seguidores después de que se diera a conocer la noticias de que la famosa madre de cuatro hijos mandó a construir en el patio de su mansión, una mini ciudad llena de lujos y comodidades.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians actualmente está pasando por momentos muy complicados, después de que se anunció que está en proceso de divorcio del padre de sus hijos, el rapero y diseñador Kanye West.

Sin duda, esto seguramente está afectando a la familia Kardashian-West, especialmente a los niños North, Saint, Chicago y Psalm.

Kim es madre de cuatro hijos que tuvo con Kanye West/Foto: La Vanguardia

Así que por ello, posiblemente Kim ha decidido sorprender a sus pequeños con este costoso regalo que va mucho más allá de una casa de muñecas o un fuerte en el jardín.

Kim Kardashian gasta millones en sus hijos

La dueña de la marca “KKW Beauty” vive en una mansión en Calabasas, California, valuada en 60 millones de dólares.

Y este lujoso hogar será el sitio donde los hijos de Kim y Kanye podrán disfrutar de 'El Pequeño Hidden Hills', que será la mini ciudad de juegos para ellos y sus famosos primos, seguramente. Esta sorpresa aún sigue en construcción, pero ya sólo faltan algunos detalles.

Kardashian ha mandado a construir una costosa sorpresa para sus hijos en una de las áreas de su mansión/Foto: Univisión

Según lo que se ha podido captar de manera aérea, la mini lujosa ciudad tiene un castillo Lego de gran tamaño, un restaurante con temática de los 50s, una pequeña compañía “KKW Beauty”, un cajero automático e incluso su propio Starbucks.

El nuevo lugar de juegos seguro será algo muy divertido para North, Saint, Chicago y Psalm/Foto: Univisión

Hasta ahora no se sabe cuánto dinero costó este asombroso complejo creado para los niños West, sin embargo es probable que Kardashian gastó varios millones de dólares en la diversión para sus hijos, justo en el terreno de su casa.

La mini ciudad que está en la mansión de Kim Kardashian tiene su Starbucks, un castillo, entre otras sorpresas/Foto: Univisión

Aunque no se sabe si Kanye también estuvo involucrado en este proyecto, que posiblemente será estrenado por los niños durante las vacaciones de Pascua.

Mientras ocurre el divorcio entre la influencer Kim Kardashian y el rapero Kanye West, ella continúa dedicada a sus hijos, negocios y a terminar sus estudios para ser abogada.

¿Te gustó la mini ciudad que Kim le regalará a sus pequeños? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

