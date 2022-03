Kim Kardashian conserva sus fotos con Kanye West en Instagram

La famosa Kim Kardashian, aún conserva muchas fotografías con su ex esposo, Kanye West, por lo que muchos de sus fans piden que regrese con él.

Sin embargo, Kim le rompió el corazón a su fans hace unas horas, al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram en donde sale su actual novio, el comediante Pete Davidson.

Cabe recordar que Kanye le ha hecho la vida imposible a Pete pero aún así, su relación sigue adelante, sin importar las criticas de su ex esposo. En los últimos días, el rapero no ha compartido nada en sus redes, pero seguramente no tarda en hacer fuertes declaraciones.

Kim Kardashian conserva sus fotos con Kanye West

El rapero originario de Chicago, también ha hecho comentarios sobre la familia Kardashian, hace un par de días, mencionó que Corey Gamble le era infiel a Kris Jenner además que publicó múltiples indirectas para Pete que incluían hasta a Hilary Clinton.

Hasta el momento se desconoce por qué Kim terminó con Kanye pero muchos han rumorado que ella ya no podía soportar la bipolaridad del cantante, la cual podemos ver claramente en su documental de Netflix.