¿Kim Kardashian confirmó el romance de Khloé Kardashian y Tristan Thompson?/Foto: Us Magazine

Si Khloé Kardashian y Tristan Thompson no vuelven a estar juntos, entonces sin duda son los ex más amistosos. La pareja se unió a Kim Kardashian para un entrenamiento matutino el lunes, la madre de cuatro hijos compartió una foto en Instagram Stories.

"Especial para madrugadores", escribió Kim, de 39 años, en la parte superior de la foto, que fue tomada dentro de uno de los gimnasios caseros de la famosa familia. Ella etiquetó tanto a Khloé, de 36 años, como a Tristan, de 29, en su publicación.

Si bien la instantánea del gimnasio no mostró las caras de Kim, Khloé y Tristan, el trío mostró su ropa de entrenamiento. Kim usó un par de Yeezy de la ilustre marca de zapatos de su esposo Kanye West.

Mientras tanto, Khloé se puso un par de Jordan negros. El jugador de la NBA lucía lo que parecía ser un par de zapatillas Jordan negras. Más recientemente, Khloé y Tristan fueron fotografiados en una caminata juntos en Malibú el 2 de septiembre.

Khloé y Tristan posiblemente retomaron su relación

Las especulaciones sobre una reconciliación romántica entre Khloe y Tristan se han gestado desde el verano. En junio, los padres de True Thompson, una hija de 2 años, fueron vistos poniéndose cómodos entre ellos en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Y, finalmente, un video de sus momentos más amorosos se abrió camino por Internet.

Incluso antes de eso, los fanáticos estaban hablando sobre una posible reunión entre los dos. En abril, Khloé y Tristan dejaron en evidencia que fueron puestos en cuarentena juntos en Los Ángeles en medio de la pandemia de COVID-19 cuando celebraron juntos el segundo cumpleaños de su hija.

Pasaron juntos el cumpleaños 36 de Khloé a fines de junio, así como el 4 de julio. Para agregar combustible a los rumores de reunión romántica, Tristan ha mantenido sus comentarios coquetos habituales en las redes sociales de Khloé durante todo 2020.

Khloé y Tristan comenzaron su romance en 2016. Le dieron la bienvenida a su hija True Thompson en 2018, y se separaron oficialmente en 2019. Sin embargo, desde que inició la cuarentena se rumora que los famosos se han dado otra oportunidad en su relación/Foto: Pinterest

Una vista previa reciente de la última temporada de Keeping Up With the Kardashians muestra a Tristan y Khloe discutiendo su relación, cuando Khloe se enfrenta a Tristan sobre cómo la ha estado tratando mientras estaban juntos en cuarentena.

“Uno de mis miedos es que estás actuando así hasta que obtengas lo que quieres y luego, si lo haces, te convertirás en el viejo Tristan nuevamente”, dice en el tráiler. El clip también muestra a los dos bailando juntos en traje de baño.

Khloe y Tristan se separaron inicialmente en febrero de 2019 después de que el jugador de la NBA fuera sorprendido engañando a la fundadora de Good American con varias mujeres. Una mujer en particular resultó ser la amiga de la familia Kardashian, Jordyn Woods. Se dijo que la modelo y Tristan se habían conectado en una fiesta en Los Ángeles en ese momento. ¿Crees que Khloé está ocultando su regreso con Tristan?