Kim Kardashian confirma que Kanye West le ayudó a deshacerse de su video íntimo

Kanye West ayudó a Kim Kardashian para que pudiera eliminar todo el material relacionado con su video sexual que grabó en su juventud con su ex pareja, Ray J. El rapero que ahora se hace llamar “Ye” apareció en el tercer capítulo del nuevo reality “The Kardashians” en Hulu para decirle a Kim que había conseguido comprar la computadora de Ray J, la cual tenía en su disco duro el infame video íntimo que arruinó la reputación de Kardashian hace más de una década.

Como te informamos en La Verdad Noticias, recientemente Kim Kardashian reveló que uno de sus hijos, Saint, estuvo a punto de ver el escandaloso video, después de que le salió como “publicidad” mientras jugaba un videojuego, por lo que la adinerada empresaria dijo que estaba dispuesta a hacer lo necesario para que dicho video dejara de ser “promocionado”.

Kim Kardashian rompe en llanto con el gesto de Kanye West

Cuando Kim supo lo que Ye hizo por ella, no pudo evitar romper en llanto. Ya que el rapero decidió reunirse con el ex novio de Kardashian, el cantante y empresario Ray J, para comprar la computadora que contiene el disco duro que tenía el metraje.

La cinta de 2007, grabada cuando Kim y Ray J salían por aquel entonces, dio pie a lo que sería el reality show de su familia en E!, "Keeping Up With the Kardashians". Kardashian dijo que West recuperó las imágenes no solo para ella, sino también para proteger a los cuatro niños pequeños que comparten.

"Quiero protegerlos de todo lo que pueda", dijo. "Y si tuviera el poder o si Kanye tuviera el poder, eso es lo más importante para mí. Y estoy tan emocionada por eso", explicó.

Kanye West ya había dicho hace unos meses que él recuperó el video sexual de su ex esposa, y esto lo confesó durante una entrevista con "Hollywood Unlocked", justo después de que Kim Kardashian fue presentadora en el show "Saturday Night Live", donde apareció con su actual novio, el miembro del elenco Pete Davidson.

¿Hay un segundo video sexual de Kim Kardashian?

Ye no quiere que ninguno de sus hijos vea alguna vez en su vida el infame video de Kim/Foto: Heromag

Durante mucho tiempo se comenzó a rumorar que posiblemente había un segundo video sexual de Kim Kardashian y Ray J, que supuestamente iba a ser filtrado en internet. Sin embargo, en el episodio de “The Kardashian” ella misma asegura que solamente fue un video íntimo.

Ya que el resto del metraje sólo son imágenes de Kim Kardashian y Ray J en un club y un restaurante. Mientras que Kanye dijo que no pagó nada por el resto de la cinta.

