Kim Kardashian confiesa que Kanye West ayudó a liberar a una prisionera

En el programa televisivo, “The Alec Baldwin Show”, en el que Kim Kardashian fue invitada, se habló sobre su apoyo a Alice Johnson, una mujer condenada a cadena perpetua por tráfico de cocaína.

La famosa empresaria compartió un poco sobre este tema que ha sido objeto de críticas tanto positivas como negativas.

"Alice y yo hemos hablado de esto unas cuantas veces. Alice siempre dice que si no fuera porque Kanye era partidario de Trump, entonces todavía estaría en la cárcel. Ella lo dice todo el tiempo", aseguró Kim.

"Primero llamé a Ivanka (Trump), me sentí realmente apasionada por el caso de Alice y esperaba que Ivanka me escuchara y me entendiera. Ella me recomendó hablar con su esposo y él me entendió" continuo.