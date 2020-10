Kim Kardashian confiesa cuál es su temporada favorita del reality KUWTK ¡OMG!/Foto: Hola

¡Lo mejor está por venir, según Kim Kardashian West! La estrella de telerrealidad de 39 años se está preparando para la última temporada de la exitosa serie de su familia, Keeping Up With the Kardashians.

Mientras la madre de cuatro estaba tuiteando en vivo el episodio del jueves por la noche, un fan le preguntó sobre su temporada favorita de la serie de reality show.

"Temporada 20", respondió ella.

Season 20 https://t.co/6AgUQUNDoo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 9, 2020

KUWTK está llegando a su fin con la temporada 20 que se estrenará a principios de 2021. La familia anunció la noticia el mes pasado en medio de la temporada 19 que se está transmitiendo.

"Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, los la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos", escribió Kim en las redes sociales en ese momento.

Ella añadió en su publicación: "Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino".

¿Podrían haber más programas de las Kardashian-Jenner?

El programa se estrenó en 2007 y ha tenido muchas series derivadas. El productor ejecutivo Ryan Seacrest habló recientemente con el medio Entertainment Tonight sobre el futuro de la famosa familia en los reality shows y la posibilidad de futuros derivados tras el anuncio.

"No sé la respuesta a eso. No hemos cruzado ese puente todavía", dijo Seacrest a ET. "Sé que la familia está muy agradecida por tener la oportunidad en E! Y porque la gente los acompañe a través de las relaciones, los embarazos, las separaciones y las rupturas".

Momager Kris Jenner calificó la decisión de terminar el programa como "repentina" durante una aparición reciente en The Ellen DeGeneres Show.

Kris Jenner fue la productora del famoso reality y quien lanzó al espectáculo a Kim. La madre de 6 hijos logró que su familia tuviera fama y fortuna con su polémico programa de televisión/Foto: Entertainment Tonight

"Creo que estábamos hablando de inscribirnos por un par de años más en nuestra red y de repente tomamos la decisión como grupo de que toda la familia sintió que era el momento", explicó.

También te puede interesar: Estos fueron los 10 momentos más dramáticos de Keeping Up With the Kardashians

"Simplemente vino a nosotros y pensamos, 20 temporadas, 14 años, cientos de episodios y muchos spin-offs", relató Kris. ¿Cuál crees que fue la verdadera razón por la que decidieron ponerle fin al show?, ¿Cuál es la temporada de KUWTK que más te gustó?