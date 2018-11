Kim Kardashian confesó que cuando se casó estaba bajo los efectos del éxtasis

La celebridad Kim Kardashian durante un episodio del programa de "Keeping Up With The Kardashians", confesó un oscuro pasado de su vida íntima.

Y es que la empresaria Kim Kardashian dio detalles cuando se casó por primera vez, ella reveló que estaba bajo los efectos del éxtasis.

"Cuando me casé, estaba bajo los efectos del éxtasis". Mencionó Kim Kardashian.

Cabe mencionar que después de haberse casado con el productor Damon Thomas en el año 2000, luego la famosa Kim Kardashian, grabó un video sexual con Ray-J, desatando muchas criticas tras protagonizar escenas subidas de tono.

"La verdad es que Kendall no tiene ni idea, pero la pura verdad es que atravesé una fase muy rebelde en los últimos años de la adolescencia. Ya no soy así, pero no se confundan, sigo sabiendo divertirme y siempre soy el alma de la fiesta". Dijo Kim Kardashian.

"Una vez tomé éxtasis y me casé. Lo tomé otra vez y rodé un video sexual. Siempre que me drogaba pasó algo malo".

Cabe mencionar que Kim Kardashian actualmente está casada con el rapero Kanye West, con quien tiene tres hijos, la relación de ambos famosos es muy sólida y estable, pues así lo han demostrado delante de las cámaras.

La famosa Kim Kardashian en su cuenta social de Instagram comparte imágenes muy atrevidas mostrando su espectacular figura, aunque en otras ocasiones ha causado furor en las redes sociales al mostrar su anatomía al desnudo.

Kim Kardashian junto con Kylie Jenner han compartido diversas imágenes para promocionar su nueva línea de cosméticos, en su más reciente publicación, la empresaria presume su bello rostro junto con su hermana menor, ambas lucen maquilladas con su nuevos productos de belleza.