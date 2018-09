Kim Kardashian compartió en Instagram foto de su adolescencia

La famosa empresaria Kim Kardashian cada día sorprende con sus atrevidas fotografías en su cuenta social de Instagram, la más reciente ha dejado a todos sus fans sorprendidos al publicar una instantánea cuando cursaba la secundaria.

La foto lleva más de un millón de likes y miles de comentarios. La imagen desató miles de reacciones de sus seguidores.

‘Muy bella desde joven’, ‘¿tienes 12 años de edad?’, ‘genial fotografía, Kim’, ‘una hermosa postal del recuerdo’, ‘se te ve muy bien’, ‘los inicios de la reina del Instagram’. Fueron algunos comentarios de sus seguidores.

‘Cuando estaba en séptimo grado. Este fue mi lipstick. Tiene que regresar’. Comentó Kim Kardashian

La socialité presumió su belleza de hace algunos años antes de someterse a varias cirugías.

Recordamos que Kim Kardashian logró alcanzar la fama por un video íntimo y la amistad que sostenía con la famosa estrella Paris Hilton, después de algunos años, la empresaria y su familia fueron reconocidas en todo el mundo por la belleza que posee el clan Kardashian.

Kim Kardashian ha sido la sensación de Instagram, al presumir candentes fotografías en bikini, derrochando sensualidad.

No cabe duda que Kim Kardashian ha sido una de las celebridades más famosas en el mundo, logrando enloquecer a todos sus seguidores con sus atrevidas fotos.

Recientemente la empresaria publicó una instantánea donde luce maquillada con los productos de su nueva línea de cosméticos, cabe mencionar que durante el lanzamiento, Kim Kardashian posó con diminutas prendas dejando al descubierto algunas partes de su cuerpo, enloqueciendo a todos sus seguidores.

La sensual Kim en una publicación en su red social compartió una foto en la que se puede observar un episodio de la temporada de ‘Keeping Up With the Kardashians’. Y es que algunos medios han especulado que han notado cambios en el rostro de la famosa. Han mencionado que ella se puso botox o se hizo algún retoque en su cara.