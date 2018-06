Kim Kardashian comparte sensual foto en tanga ¡y ‘sin querer’ opaca el cumpleaños de Khloé!

Todo indica que el escultural cuerpo y la sensual tanga de Kim Kardashian fueron más que la inversión que hubo en el cumpleaños de Khloé, pues sin dudarlo Kim compartió una candente fotografía en tanga que desató altas pasiones en Instagram.

Fue el 27 de junio cuando Khloé Kardashian celebró su cumpleaños #34 es or ello que decidió realizar una fiesta bastante emotiva y a su estilo; algo segmentada pues solo asistieron personas especiales. Y claro no pudieron faltar las Kardashian, sus hermanas; sin embargo no contaban con que una de ellas iba a robarle atención, miradas, likes, comentarios; etcétera.

Three moms and a model Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el 28 de Jun de 2018 a las 9:48 PDT

Y si, se trata de Kim Kardashian que con una tanga, se llevó el mayo de los impactos en redes sociles, provocando así que esto dejara en segundo plano la fiesta de Khloé Kardashian y que incluso llegue a opacar a la socialité.

Aquí la fotografía de Kim en tanga:

https://www.instagram.com/p/Bkf0iGOF8BA/?utm_source=ig_embed

En dicha fotografía, Kim Kardashian no solo aparece con la tanga o tal vez ‘micro tanga’ pues con su sensual cuerpo ésta quedó muy pequeña a lado de sus glúteos; sino que también llevaba un top bastante pronunciado, tanto que hasta los pezones se le marcaron en vista de que no traía brasier. La instantánea alcanzó 4 millones 333 mil 993 likes; cifra que hasta ahora inunda en su perfil oficial.

