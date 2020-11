Kim Kardashian comparte nuevo vlog con todos los detalles de su cumpleaños 40

Kim Kardashian realmente tuvo el mejor cumpleaños número 40, ya que compartió todos los momentos de su controvertida escapada a una isla privada.

La estrella de los reality shows podría haber enfrentado una gran reacción violenta por sus lujosas celebraciones de parte de sus seguidores, pero eso no ha impedido que les dé a los fanáticos otro vistazo a la diversión que compartió con amigos y familiares el mes pasado.

La magnate del maquillaje publicó un video de seis minutos que la vio mostrar varios looks de bikini, maravillosos paseos por la playa y viajes en bote sin estrés con sus hermanas y mejores amigas.

Como los fanáticos podrían haber esperado, el grupo de Kim Kardashian disfrutó de relajantes días en piscinas, nadó en lagos y se bañó en el océano. Incluso lograron avistar algunas ballenas mientras estaban ahí. Pero el viaje parecía incluir principalmente bailar toda la noche juntos en la playa.

Por supuesto, Kim Kardashian también recibió la sorpresa de su vida de parte de su esposo Kanye West con ese sensacional holograma de su padre, Robert Kardashian Sr. Además, la estrella de Keeping Up With The Kardashians ha pasado el último mes poniéndonos verdes de envidia con sus fotos navideñas.

Celebraciones de Kim Kardashian enojan a fans

Muchos fanáticos criticaron a la estrella, y algunos calificaron la publicación de Kim Kardashian como "equivocada", dada la actual pandemia de coronavirus y las situaciones difíciles que enfrentan muchos otros, como te compartimos en La Verdad Noticias.

Tanto la madre de Kim Kardashian, Kris Jenner, como su hermana, Khloe Kardashian se han pronunciado en su defensa, insistiendo en que el viaje se llevó a cabo de forma segura, y la matriarca insistió en que "tenemos que vivir nuestras mejores vidas", ya que la vida es corta.

Kim Kardashian presume las celebraciones de su cumpleaños 40

Mientras tanto, Khloe Kardashian admitió que "entiende" la reacción violenta que enfrentó Kim Kardashian, pero insistió en que los de la isla estaban "agradecidos" por el turismo. “Escuché que la gente estaba molesta porque todos nos fuimos de la ciudad. Realmente no sé el alcance de esto. Este año es un año frustrante, lo entiendo", le dijo a Ellen DeGeneres en The Ellen DeGeneres Show.

"Hay tantas frustraciones, pero también es su 40 ° y esto es algo que realmente quería hacer por nosotros y fue algo muy bueno. Estar allí con todas las precauciones que tomamos, y la gente estaba muy agradecida por el aspecto turístico", Khloe Kardashian continuó:

"Mucha gente dijo que éramos su primera "fiesta" o invitados en meses, y lo que se ha hecho de ellos para ser capaz de pagar sus facturas o hacer cosas para su familia. Así que escuchar esos mensajes cuando estuvimos allí fue realmente bueno".

