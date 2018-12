Kim Kardashian comparte extraño pasado de su vida íntima (FOTO)

La sexy empresaria Kim Kardashian compartió una fotografía de su abuela Mary Jo Campbell en su cuenta personal de Instagram, lo que más sorprendió a todos los internautas fue el comentario que realizó la famosa, revelando un secreto de su vida íntima.

Recordamos que Kim Kardashian tuvo un fugaz matrimonio con Kris Humphries, pues ella solo duró menos de tres meses y decidió separarse de él, tras la fuerte polémica de la famosa por el jugador de baloncesto.

Actualmente Kim Kardashian se encuentra felizmente casada con el cantante Kanye West.

"Acabo de encontrar esa foto de mi hermosa abuela mj en su 1° boda. Duró solo 2.5 meses y su familia gastó todo lo que tenía en esta boda. Se sentía tan mal, pero siguió su corazón. Me suena familiar jajaja ella siempre me ha enseñado a seguir mi corazón y hacer lo que quiero hacer sin importar qué! Te amo mj (y cuanto se parece kendall a MJ!!!)".

Y es que durante el programa de "Keeping Up With the Kardashians" realizaron los preparativos de la boda entre Kim Kardashian y Kris Humphries que fue en el año de 2011, ambos famosos solo duraron 72 días de casados, pero ellos sabían que su matrimonio no iba a durar mucho tiempo.

En la publicación Kim Kardashian reveló que al igual que su abuelo, ella también tuvo un matrimonio que no duró mucho tiempo y solo fue cuestión de meses para que finalizará su relación amorosa.

Pero lo que llamó más la atención de los usuarios fue la comparación que realizó la famosa al comparar a su abuela con su hermana menor Kendall Jenner, pues la sexy modelo heredó la belleza de un miembro de su familia.