Kim Kardashian comparte emotivo homenaje a su difunto padre

Kim Kardashian escribió un emotivo homenaje a su padre, Robert Kardashian, diciendo cuánto lo extrañaba en lo que habría sido su 78 cumpleaños.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians usó Instagram para compartir su dulce mensaje con sus 287 millones de seguidores.

Junto a una selfie retrospectiva del padre y la hija, Kim escribió: "¡Selfie de cumpleaños con mi papá!

"Tomamos esta foto en este día celebrando su cumpleaños en el restaurante armenio en 1998.

"Nació el 22.2.44 y hoy es el ángel número 22.2.22. Definitivamente siento a los ángeles alrededor y te siento todo el tiempo. Gracias por guiarnos y protegernos siempre a todos".

Selfie retro de Kim Kardashian con papá Robert.

Terminó la publicación diciendo: "Definitivamente te celebro hoy, papá. Te extraño muchísimo".

Los fanáticos y amigos famosos acudieron en masa a la publicación para enviar también deseos de cumpleaños al ex abogado y empresario.

Entre los que acudieron a la sección de comentarios estaba la hermana Khloe Kardashian , quien dijo: "Nadie más grande", antes de enviar un mensaje de seguimiento de una bandada de emojis de palomas.

Kim Kardashian también compartió una serie de fotos antiguas con su padré y el resto de la familia en sus Historias.

Khloe también compartió su propio mensaje personal en su cuenta de Instagram.

Al compartir una instantánea de las hermanas y el hermano Rob junto a su padre cuando eran más jóvenes, Khloe simplemente escribió: "Feliz cumpleaños, papá", junto con un emoji de corazón de amor blanco y una paloma.

Continuó compartiendo un dulce video de su padre enviándoles a sus hijos un mensaje especial antes de otra foto en la que subtituló: "Te extraño".

Al igual que su hermana Kim, Khloe también subió una serie de sus instantáneas favoritas de su padre y su familia.

Khloe compartió una serie de fotos antiguas en Instagram.

Si bien Kourtney no dejó un mensaje de la misma manera que lo hicieron sus hermanas, compartió una selección de imágenes de su padre, incluida una de él con Kris Jenner en lo que parecía ser un viaje de esquí familiar.

Como informamos en La Verdad Noticias, el patriarca de la familia Kardashian murió en septiembre de 2003, dos meses después de que le diagnosticaran cáncer de esófago a los 59 años.

Quizás fue más famoso por ser un socio cercano de OJ Simpson y fue parte del equipo legal que vio a la ex estrella deportiva absuelta por el asesinato de Nicole Brown.

La licencia de abogado de Robert en realidad había caducado cuando se estaba preparando el caso contra OJ, pero decidió reactivarla para poder unirse a la defensa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!