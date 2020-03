Kim Kardashian comparte cómo se veía hace más de 10 años ¿Mucho mejor que ahora?/Foto: TN

La empresaria e influencer estadounidense Kim Kardashian West escribió en su cuenta de instagram que se encontraba organizando en su computadora los archivos que contenía, por lo cual, encontró una foto de su rostro perteneciente al 2009 y no dudó en compartirla con sus más de 162 millones de seguidores. Después de más de 10 años así es como ha cambiado la hermana Kardashian-Jenner.

Usando un peinado alto y con un maquillaje en tonos bronce, Kim Kardashian posaba para una cámara en el 2009; y la actual Kim que tiene 39 años luce bastante diferente a esa joven que aún no era tan popular en el medio artístico. Recordemos que Kim y su familia se hicieron populares en los medios y las redes sociales gracias a su reality show “Keeping Up With The Kardashian” transmitido por el canal E! Entertainment.

Aunque específicamente Kim Kardashian saltó a la fama después de que se filtrara su video sexual a lado de su ex novio el actor y cantante Ray-J. Después de esto, la entonces mejor amiga de Paris Hilton se convirtió en una celebridad en Estados Unidos y posteriormente en el resto del mundo. Sin embargo, Kim Kardashian demandó a la empresa que filtró su video íntimo y aunque ganó el juicio y recibió $4.5 millones por los daños, la cinta aún circula en internet.

Ray j y Kim Kardashian/foto: Cosmopolitan

Kim Kardashian y las redes sociales

Su video sexual solo fue el origen del gran imperio que crearía la ahora esposa del cantante kanye West y su familia. Gracias a su mamá Kris Jenner, Kim Kardashian logró consolidarse como una gran celebridad estadounidense, rebasando la popularidad de Paris Hilton y otras famosas. Pero lo que más la catapultó al estrellato fueron las redes sociales y su prominente trasero.

Pese a que muchos afirman que su enorme retaguardia es producto solamente de las cirugías plásticas, esa es una de las grandes características que tienen casi todas las hermanas Kardashian-Jenner. Además, Kim Kardashian es la reina de las selfies, ya que es de las pocas personas que sabe sacar las mejores fotos de su rostro casi de manera perfecta. Y aunque con el paso de los años su rostro ha ido madurando, siempre logra lucir espectacular en sus imágenes.