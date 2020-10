Kim Kardashian celebra su cumpleaños 40 con impresionantes fotos en bikini

Kim Kardashian tiene cuarenta años y vuela mientras celebraba su cumpleaños al publicar algunas fotos en bikini en Instagram.

La mujer de 40 años posó en el océano con una playa de arena blanca de la isla privada de fondo, donde se rumorea que todo el clan Kardashian celebró el gran día de Kim Kardashian.

La estrella de la telerrealidad lució un diminuto bikini nude con gafas de sol envolventes de espejo y una bufanda marrón de Louis Vuitton. Mientras que sus largas uñas estaban pintadas de amarillo eléctrico.

Kim Kardashian subtituló las fotos: "¡Esto es 40!", mientras que Emily Ratajkowski comentó: "Eso es 40 para mí también. Hbd”.

Su hermana menor, Kendall Jenner, escribió: 'Claro que sí', mientras que Jonathan Cheban (también conocido como Foodgod) agregó: '¡¡Se ve mejor que 39 !!'.

¡Así es como Kim Kardashian celebró su cumpleaños!

La estrella de Keeping Up with the Kardashians celebró su cumpleaños el miércoles pasado y los fanáticos pudieron ver las celebraciones ya que E! capturó en vídeo la gran fiesta "por mantenerse al día con las Kardashian".

Kanye West sorprendió a Kim Kardashian diciéndole que tenía una sesión de fotos a la que asistir; solo cuando llegó, entró en una habitación llena de amigos y familiares. Vestida con un minivestido dorado con lentejuelas.

Kanye West organiza fiesta sorpresa por el cumpleaños de Kim Kardashian

La madre de 4 parecía emocionada mientras caminaba hacia el espacio que había sido cuidadosamente organizado por sus seres queridos para recrear todos sus cumpleaños a lo largo de los años.

Se informó que el cumpleaños de Kim Kardashian se planeó meticulosamente para cumplir con las pautas de coronavirus vigentes, y Kris Jenner se aseguró de que todo el personal usara máscaras y tanto los que trabajaban como los que asistían a la fiesta se hicieran pruebas de covid-19 antes del evento.

Un especial de Keeping Up With the Kardashians se emitió el miércoles por la noche en honor a Kim y su cumpleaños, con su familia grabando mensajes especiales para la estrella, enviando sus deseos de cumpleaños.

¿Qué te parece el look de cumpleaños playero de Kim Kardashian? Dinos en los comentarios.