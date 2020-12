Kim Kardashian celebra el cumpleaños 5 de Saint West ¡Adorables!

Kim Kardashian está celebrando a su hijo, Saint West, en su cumpleaños dorado y que tiene encantados a sus millones de fans.

Saint West cumplió cinco años este 5 de diciembre de 2020 y ha estado radiante por su enérgico paquete de alegría todo el día.

Desde una hermosa publicación con las fotos en su cuenta oficial de Instagram hasta innumerables videos y fotos en sus historias de Instagram, Kim Kardashian está dejando saber al mundo cuánto adora a su hijo y está agradecida de ser su mamá.

Kim Kardashian y los niños están en Lake Tahoe, donde han estado celebrando las fiestas con sus familiares, las estrellas de Keeping Up With the Kardashians.

La socialité compartió varias fotos de ella y Saint desde un porche en su cabaña donde se lo han pasado genial. El pequeño está radiante de alegría y parece ser un niño extremadamente feliz.

Desafortunadamente, Saint no tendrá una gran fiesta de cumpleaños este año con amigos, pero como ha estado celebrando en Lake Tahoe con sus primos, por lo que seguramente tendrá un cumpleaños maravilloso que lo mantendrá sonriendo.

Kim Kardashian incluyó el siguiente mensaje de cumpleaños para Saint en su cuenta oficial de Instagram, donde la madre de cuatro hijos tiene 192 millones de seguidores.

"Mi bebé Saint cumple 5 años hoy. Una de las almas gemelas de mi vida. Todos los años entrevisto a mis hijos y les hago exactamente las mismas preguntas sobre la vida. Saint- No puedo esperar a ver cómo has crecido y cómo respondes estas preguntas a los 5 años y te las enseñas cuando eres grande. Sé que una fiesta en coche no es ideal, pero es nuestro momento y ¡estás muy emocionado! Siempre estás tan alegre y traes tanta alegría a mi alma todos los días. Siempre serás mi bebé. ¡Disfruta de tu cumpleaños dorado este año, Sainty!".

Saint West se veía dulce mientras abrazaba a su madre, de quien puedes leer todos los detalles sobre su lujoso estilo de vida en La Verdad Noticias.

