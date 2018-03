¿Kim Kardashian cayó en las drogas?

Agencias/Diario La Verdad California.- La foto fue publicada el lunes 10 de julio, en snapchat y rápidamente se hizo el rumor de que se trataba de cocaína. Kim de nuevo está en los ojos del mundo, ahora porque acaba de compartir una selfie en sus redes sociales en donde algunos fans notaron al fondo de la imagen dos líneas de polvo blanco en una mesa. La estrella, quien tiene 36 años de edad, sintió la necesidad de responder después de que algunos usuarios de los medios de comunicación social la cuestionaron por lo que parecía ser líneas de cocaína en una encimera detrás de ella.

OMG you guys!!! Check my snap chats or insta stories I'm crying!!! That was not candy on my table! The table was marble this whole time!