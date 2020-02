Kim Kardashian causa furor en Internet al lucir sus encantos en ajustado bikini

Kim Kardashian es una reconocida socialité de origen estadounidense que con el paso de los años ha logrado convertirse en una de las celebridades más populares del medio del espectáculo internacional y esto se debe a la exitosa trayectoria que ha construido como modelo y empresaria.

La fama y popularidad llegó a la vida de Kim Kardashian cuando el canal E! emitió su propio reality show “Keeping Up with the Kardashians!” dentro de su barra de programación para relatar la vida llena de lujos y excentricidades que han caracterizado a la socialité desde el año 2007.

Hoy en día goza de una fortuna de más de 350 millones de dólares gracias a su exitosa carrera como empresaria pues debes de saber que Kim Kardashian es poseedora de varias marcas de perfumes, set de maquillajes y actualmente promociona su propia línea de ropa interior para todas las tallas.

Kim Kardashian se ha convertido en todo un ícono de las redes sociales y por esa razón no sorprende que sea una de las celebridades estadounidenses con el mayor número de seguidores en Instagram, pues en dicha plataforma ha logrado superar los 161 millones de followers.



Pero el día de hoy Kim Kardashian se ha vuelto tendencia en el mundo del Internet gracias a una nueva fotografía que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram donde presume el traje de baño perteneciente a “SKIMS”, su marca de ropa que ha sido todo un éxito a nivel internacional.

En la imagen es posible observar a Kim Kardashian adoptar una sexy pose mientras la cámara fotográfica trata de retratar la espectacular figura que posee la socialité a sus 39 años de edad y el resultado ha logrado superar los 381 mil 908 likes en menos de una hora pero no dudamos que la cifra aumente con el paso del tiempo.

Fotografías: Instagram @kimkardashian

