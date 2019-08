Kim Kardashian calienta Instagram luciendo sus ENORMES CURVAS con ajustado vestido (FOTO).

La curvilínea modelo estadounidense Kim Kardashian siempre deja ver en su cuenta de Instagram que es una de las mujeres del mundo de la farándula que siempre genera millones de reacciones entre los usuarios de dicha red social y en esta ocasión lo ha logrado de nueva cuenta con una imagen en donde luce un ajustado vestido con estampado animal print y en donde aparece junto a su esposo el rapero Kanye West.

De manera reciente se pudo saber que la empresaria Kim Kardashian de 38 años de edad hizo un viaje a Japón junto a su esposo Kanye West y su hija North West. En dicho viaje la familia visitó el Museo de Arte Digital de Tokio y en dicho lugar la curvilínea socialité llegó luciendo un ceñido vestido con estampado de animal print de cebra y con unos detalles de rayas en color rosa neón; prenda que como es costumbre le dejó ver sus prominentes curvas.

Kim Kardashian presume cuerpazo en vacasiones por Japón

La socialité de 38 años de edad compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con su esposo y su hija de 6 años, la popular estrella de 38 años de edad del reality Keeping Up With the Kardashians compartió su experiencia al visitar la exposición de teamLab Borderless.

La sensual y controversial empresaria Kim Kardashian en la imagen que dejó ver sus espectaculares atributos en solamente 18 horas de haberla compartido en su cuenta de Instagram ya logró sumar más de dos millones de reacciones y ya cuenta con cerca de ocho mil comentarios en la publicación mencionada.

Recordar que de manera reciente fue duramente criticada por utilizar de manera exagerada el retoque en Photoshop, pues aseguran que el cuerpo que se ve en las imágenes es muy notorio el cambio pues en la red circulan algunas fotos del resultado y es evidente que Kim Kardashian no tiene el cuerpo perfecto que suele mostrar en sus redes sociales.

