Kim Kardashian besa a Pete Davidson en 'videos íntimos' en Instagram.

Kim Kardashian besa a Pete Davidson en "cariñosos" videos en Instagram.

Kim Kardashian le hizlo la competencia a la pareja de amantes, Kourtney Kardashian y Travis Barker, el domingo por la noche, al publicar una serie de videos íntimos de ella besando a su novio, Pete Davidson, en sus Historias de Instagram.

En el primer video, la estrella de "Kardashians", de 41 años, y el alumno de "Saturday Night Live" , de 28, aparecieron usando un filtro de cuernos de diablo y se les vio juguetonamente sacando la lengua a la cámara. Davidson luego se inclinó para darle un beso seductor, lo que provocó que Kardashian se riera.

En un video separado, también publicado en las Historias de la fundadora de Skims, se podía ver a la feliz pareja riéndose mientras el comediante se acercaba para darle un abrazo. Por su parte, Pete Davidson debutó con su nuevo cabello platinado, que combina con los mechones de su novia.

Pete Davidson se tiñó de rubio por amor a Kim

La estrella de telerrealidad recientemente se tiñó de rubia para canalizar a Marilyn Monroe en la Met Gala de 2022, a la que ella y la estrella del "Rey de Staten Island" asistieron juntas.

Durante el fin de semana, aparecieron en línea fotos de Pete Davidson tiñéndose el cabello de rubio en la sesión de fotos de Kardashian's Skims, lo que generó especulaciones sobre si estaría involucrado en la próxima campaña de la marca de ropa.

Parece que el dúo se siente más cómodo compartiendo su romance con el público. A fines de abril, hicieron su debut en la alfombra roja como pareja en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Pete Davidson demuestra su apoyo a Kim Kardashian

Davidson también mostró su apoyo a Kardashian a principios de ese mes al asistir al estreno de la serie de Hulu "The Kardashians". Kardashian le dijo a Variety en ese momento que "no se oponía" a que su novio cómico apareciera en su exitoso programa, pero señaló: "Simplemente no es lo que hace".

“Pero si hubiera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se alejaran”, agregó. “Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”.

La Verdad Noticias recuerda que Kardashian y Davidson fueron vistos juntos por primera vez en una cita en Knott's Scary Farm en octubre de 2021, poco después de su debut en "SNL", en el que compartieron un beso para una parodia.

La fundadora de KKW Beauty llevaba unos meses separada desde que solicitó el divorcio de Kanye West en febrero de 2021. Desde entonces, los ex han sido declarados legalmente solteros. Comparten cuatro hijos: North, de 8, Saint, de 6, Chicago, de 4 y Psalm, de 3. Mientras tanto, Kardashian y Davidson han seguido acercándose y fortaleciéndose.

