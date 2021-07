Kim Kardashian asiste al lanzamiento del álbum 'Donda' de Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West están atravesando un divorcio, pero todavía están celebrando los hitos del otro como familia... incluido el lanzamiento del décimo álbum de estudio de West.

Kim y sus 4 hijos, North , Saint , Chicago y Psalm, fueron parte de la gran multitud el jueves por la noche en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta para disfrutar el lanzamiento del muy esperado álbum "Donda" de Kanye.

Kim Kardashian y Kanye West se siguen apoyando mutuamente

Una cosa está muy clara, aunque ya no están juntos, la ex pareja cree que es importante seguir apoyándose mutuamente en sus vidas y carreras. Khloe también estuvo para mostrar su apoyo a Kanye West, a quien recientemente llamó su "hermano de por vida".

Como informamos en La Verdad Noticias, la primera muestra que obtuvimos de "Donda" vino a través de un comercial de Beats by Dre esta semana, con su pista "No Child Left Behind" y la estrella de atletismo, Sha'Carri Richardson.

El décimo álbum de Kanye es el primero desde que se hizo góspel en 2019 con "Jesus Is King"... pero se espera que continúe teniendo un tema religioso. Para el evento, regaló 5,000 boletos a personal y estudiantes de algunas instituciones de enseñanza superior de Atlanta.

En cuanto a él y Kim Kardashian... publicamos la historia en febrero de que ella solicitó el divorcio después de 7 años de matrimonio, pero las cosas siguen siendo amistosas. Desde entonces, Kanye ha estado vinculado a la supermodelo, Irina Shayk.

