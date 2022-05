Kim Kardashian apoya a Pete Davidson en su despedida de Saturday Night Live.

Kim Kardashian está apoyando a Pete Davidson mientras asume su próximo capítulo. La estrella de reality shows compartió un collage de su novio a través de sus Historias de Instagram el domingo, horas después de que Davidson hiciera su última aparición en “Saturday Night Live” durante el fin de semana.

“Hola, Colin [Jost] y [Michael] Che y millones de personas que solo miran para ver si menciono a Kanye [West]”, dijo Davidson, de 28 años, durante la “Actualización de fin de semana” del programa, refiriéndose al exmarido de su novia. “Nunca imaginé que esta sería mi vida”.

Luego, el comediante recordó cómo fue unirse al show “Saturday Night Live” en 2014 cuando solo tenía 20 años. “Mírame cuando comencé aquí”, dijo, mientras una foto de sí mismo aparecía en la pantalla.

¿Qué dijo Pete Davidson sobre "Saturday Night Live"?

“En ese entonces yo era como un niño flaco y nadie sabía de qué raza era”, bromeó Davidson. “Al igual que ahora, todos saben que soy blanco porque tuve un gran éxito sin apenas presentarme al trabajo”.

Durante su despedida, el comediante Pete Davidson también hizo referencia a su compromiso de corta duración con Ariana Grande mientras saludaba al creador y productor del programa, Lorne Michaels. “Realmente siempre me da el mejor consejo”, dijo sobre Michaels, de 77 años.

"Todo esto es cierto. Nunca olvidare. Lo llamé cuando me comprometí. Yo estaba como, 'Lorne, me acabo de comprometer con Ariana Grande después de salir con ella durante dos semanas'. Él dice: 'Oh, bueno, espera por tu vida'. Es una historia real'".

Pete Davidson deja atrás SNL después de esta temporada

Pete Davidson confirmó su partida de Saturday Night Live poco después de que surgieran informes el viernes de que dejaría la icónica serie de comedia de sketches después de ocho años.

Después de unirse en 2014, el cómico saltó a la fama gracias a sus populares apariciones como invitado en "Weekend Update", papeles destacados en películas, especiales de Netflix y una serie de novias de alto perfil.

Mientras Davidson estaba en Nueva York filmando "SNL", donde conoció a Kim durante su debut como presentadora en octubre de 2021, la magnate de KKW Beauty estaba en Italia antes de la boda de su hermana mayor Kourtney Kardashian con Travis Barker.

La Verdad Noticias informa que varios otros miembros de la familia han sido vistos en Portofino, incluidos Kylie Jenner, Kris Jenner, Kendall Jenner y Khloé Kardashian.

