Kim Kardashian anuncia nueva temporada de "Keeping up with the Kardashians (VIDEO)

Kim Kardashian continúa siendo una de las personalidades más famosas de todo el mundo, pues además de tener un enorme imperio de moda, su matrimonio con el famoso rapero Kanye West también ha sido uno de los factores que la han mantenido siempre al tope de las noticias pues la más famosa del clan Kardashian ha sabido cómo seguir acaparando la atención de los reflectores.

Ahora, la famosa socialité dio un anuncio de su famosa serie “Keeping up with the Kardashians” la cual se enfoca en el día a día de todas las populares integrantes de esta familia.

¿Qué hizo Kim Kardashian?

La famosa socialité no deja de lanzar novedades acerca de su vida, pues recientemente promocionó su nueva línea de cosméticos la cual consiguió posicionar gracias a la sensual estrategia que utilizó pues posó en topless con el cabello suelto cubriéndose únicamente con sus piernas.

Throwback to shooting the Classic Blossom Collection available now at https://t.co/aIjp1MBlpZ pic.twitter.com/8XOhWWvZ21 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 de marzo de 2019

Cabe destacar que no es la única ocasión en la que Kim Kardashian realiza ese tipo de publicaciones, pues una de las razones por las que goza de una gran fama es por las atrevidas fotografías que comparte con sus fanáticos, en las cuales no deja nada a a imaginación.

Renuevan su serie

Los fanáticos de la serie “Keeping up with the Kardashians” están de fiesta ya que la famosa Kim Kardashian dio la noticia de la nueva temporada del polémico programa, el cual regresará a las pantallas el próximo 31 de marzo con su impresionante temporada 16.

Cabe destacar que este programa es una de las fuentes más directas de información acerca del clan Kardashian ya que incluso algunos sucesos que han impactado al mundo de los espectáculos se han revelado en los episodios de este programa.