Kim Kardashian anuncia el nacimiento de su tercer hija con Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West anunciaron el nacimiento de su bebé

¡Kim Kardashian y Kaney West han dado la bienvenida a su tercer bebé! y así la familia de las Kardashian crece más.

Este martes la socialité y empresaria, Kim Kardashian de 36 años junto con su esposo el rapero, Kanye West, de 40 años de edad, comunicaron el nacimiento de su tercer bebé, una pequeña niña que nació a través de un vientre subrogado.

"She's here", ha escrito Kim en su perfil de Twitter con el link al post.

Por el momento se desconoce si el parto fue en San Diego, donde reside la mujer, o si fue en el Cedars-Sinai, en Los Ángeles, donde nacieron los otros dos hijos de la famosa pareja.

En la app de Kim dieron la noticia.

A través de la app de Kim, escribió un mensaje donde demostró que está muy feliz por la llegada de la nueva integrante de la familia.

"Kanye y yo estamos felices de anunciar la llegada de nuestra saludable y hermosa bebita", anunció.

"Estamos increíblemente agradecidos por nuestra madre sustituta, quien hizo nuestros sueños realidad con el mejor regalo que alguien te podría dar, y con nuestros maravillosos doctores y enfermeras por su cuidado especial. North y Saint están especialmente emocionados por darle la bienvenida a su hermanita".

La nueva hermana de Noth y Saint West nació el 15 de enero a las 12:47 am y pesó un poco más de 3 kilos, agregó Kim.

La familia de Kim y Kanye crece.

Con la nueva bebé, de la que aún no se conoce el nombre Kim y Kanye West hacen crecer a su familia y todo el clan Kardashian-Jenner mueren de felicidad.

Hay que recordar que fue a finales de septiembre, cuando la esposa de Kanye West confirmó la emocionante noticia de que ella y su esposo estaban esperando a su tercer bebé.

Kim previamente documentó sus problemas para concebir en el reality Keeping Up With The Kardashians, e incluso se sometió a varios procedimientos en un esfuerzo por quedar embarazada.

Kim embarazada.

Kim Kardashian padece placenta accreta, una enfermedad que consiste en una excesiva adherencia de la placenta a la pared uterina, lo que le provocó graves problemas en sus dos embarazos anteriores y que, de haber tenido más hijos de forma natural, podría haber puesto en peligro su vida.

“Quiero que mis hijos tengan otro hermano, pero los doctores me han dicho que no creen que sea seguro para mí”, revelaba en uno de los capítulos de su reality hace unos meses.

A la llegada del tercer hijo de Kim y Kanye West se suma el próximo nacimiento del primer hijo de Khloé Kardashian y su novio Thristan Thompson, quienes hace unos meses confirmaron la noticia luego de muchos rumores alrededor del tema.

❥ Mom and Dad ❥ Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el Ene 2, 2018 at 12:44 PST

Sin embargo la que aún no confirma si está embarazada o no es la menor de todo el clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, quien desde hace varios meses se dice que está esperando a su primer hijo, rumores que crecen más debido a su ausencia en redes sociales.