Kim Kardashian anuncia con SELFIES un asombroso documental (FOTOS)

La líder del clan Kardashian, es de las mujeres que más impacto tiene en sus redes sociales, gracias a su mundo empresarial y a las atrevidas imágenes que ahí pública.

Kim Kardashian dentro de toda su fama, sigue activa en su lucha por la liberación de los reclusos con delitos menores y visita una cárcel a propósito de la grabación de un documental.

Además de ser uno de los iconos de belleza más emblemáticos, la bella empresaria es también una defensora de los derechos de las personas, pues desde hace un tiempo está completamente entregada a una causa: conseguir la libertad para que los reclusos con posibilidad de reinserción social.

KIM LA PROFESIONISTA

Kim Kardashian estudia Derecho

Robert Kardashian es la fiel inspiración de Kim, quien ahora estudiando la carrera de derecho para poder adentrarse con mayor conocimiento en su faceta más solidaria desde la asociación en la que colabora económicamente.

Desarceration Collective es el nombre de la asociación de la que forma parte y también a nivel social se encarga precisamente de liberar a presidiarios con delitos menores y buena actitud de la cárcel.

¿QUÉ HA LOGRADO CON LOS RECLUSOS?

Muy elegante y todo es Kim Kardashian, pero es estos asuntos ya ha conseguido sacar de prisión a más de 15 personas gracias a sus conversaciones, contactos y encuentros con los miembros de la Casa Blanca y está moviendo hilos para liberar, entre otras muchas personas, al rapero estadounidense A$AP Rocky.

Recientemente Kim Kardashian ha vuelto a una prisión de Washington, paro ahora por otro motivo que guarda relación con su lucha, pues se trata nada más y nada menos de un proyecto cinematográfico.

DOCUMENTAL

Debido a su visita ha salido a la luz que Kim está grabando Kim Kardashian West: The Justice Project, un documental para la cadena estadounidense de Oxygen, en el que hará gala de sus conocimientos y mostrará la labor que persigue para cambiar el sistema judicial.

Momolu Stewart, es un actor de la película Slam, que conoció Kim dentro de prisió y que fue encarcelado en 1998 -su caso aún está a espera de juicio- y, la reina de los selfies, no dudó en fotografiarse junto a él así como con un gran número de presidiarios y funcionarios de prisiones.

Estas imágenes las publicó en su cuenta oficial de Instagram , mostrando su apoyo públicamente y anunciando el rodaje del documental con un texto que dice lo siguiente: "La semana pasada, me conmovió mucho el Dr. @marcmhoward, un profesor de Georgetown que imparte un curso dentro de una prisión de Washington DC donde estos hombres y mujeres pueden obtener el crédito de Georgetown. Conocí a tantas personas increíbles que no pueden esperar para compartir sus historias contigo. Grabamos un documental en el que estoy trabajando y que estará disponible en @oxygen. Espero que aprendan sobre el sistema de justicia como lo he hecho yo".