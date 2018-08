Kim Kardashian alcanza su peso ideal: Perdió 10 kilos

“Estoy realmente orgullosa”, Kim Kardashian pierde 10 kilos de peso

Kim Kardashian reveló en entrevista para el portal E!News como ha sido el proceso para perder más de 10 kilos, gracias al plan de entrenamiento con una experta en culturismo y dieta saludable que sigue desde el pasado septiembre.

Kim Kardashian ha conseguido bajar de los 63 kilos que solía pesar a sus 52 actuales, y aunque el camino ha sido arduo, con este nuevo estilo de vida Kim se siente bien y orgullosa del resultado aunque el camino ha sido arduo, tal y como ha documentado a través de sus historias en Instagram.

"He estado siempre en casi 140 libras (unos 63,5 kilos) y ahora estoy en unas 116 libras (52,6 kilos), y sencillamente me siento bien. No vi los resultados inmediatamente, pero cuando te comprometes y eres constante, finalmente los ves. Así que me encanta”, explicaba Kim Kardashian en la mencionada entrevista.

Teniendo en cuenta su altura, 1,59 metros, su peso actual es normal y saludable, con lo que es comprensible que se sienta bien con su nueva figura, tanto a nivel de salud y energía como de imagen. Además explicó que ya no consume "azúcar como lo hacía antes" y que ahora es más consciente de qué come.

"He estado entrenando para comer de forma más sana que antes. Solía comer todo y cualquier cosa, y lo adoraba. Y ahora lo controlo, no quiero arruinarlo todo solo por llenarme la boca", afirmaba.

Estas palabras demuestran un compromiso que también ha extendido a su plan de entrenamiento, una rutina intensa personalizada para ella por la experta en culturismo Melissa Alcantara.

I’m really shy... Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 20 de Jul de 2018 a las 11:28 PDT

Desde el pasado septiembre, ya hace casi un año, Kim entrena una hora y media al día con Alcantara, quien en una entrevista anterior al portal People contaba que la rutina de la socialité tenía por objetivo ganar músculo.

"Kim me dijo: "amo mi cuerpo, me encanta cómo es y amo mis caderas". Ella solo quería más músculo; isquiotibiales más grandes para acentuar toda la pierna, y brazos y abdominales marcados", explicaba.

Por eso, como ha revelado la propia Kim Kardashian, sus sesiones son fundamentalmente con pesas y no hace mucho ejercicio cardiovascular.