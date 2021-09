Kim Kardashian reveló que Saint West, de 5 años, había sufrido la lesión en una publicación compartida en su historia de Instagram el jueves, y agregó que se quedó angustiada.

"¿Quién crees que lloró más hoy? Mi bebé se rompió el brazo en algunos lugares hoy. No estoy bien", escribió Kardashian junto a una foto de Saint cubriendo la herida mientras estaba sentada en una silla de ruedas.

Además Saint, de 5 años, fue visto con una bolsa de hielo en el brazo.

Otra diapositiva mostraba a su segundo hijo acunando su brazo enyesado. "Pobre bebé", decía la leyenda. La estrella de "Keeping Up with the Kardashians" también agregó un emoji de cara de cansancio.

¿Qué le pasó a Saint West Kardashian?

La fundadora de Skims no compartió más detalles sobre cómo su pequeño, a quien comparte con su esposo Kanye West, sufrió la fractura en el brazo.

La prensa se ha puesto en contacto con los representantes de Kardashian para obtener más comentarios.

El incidente se produce pocos meses después de que ella revelara que Saint dio positivo por Covid-19 durante un episodio de mayo de "KUWTK".

"Mi pequeña Sainty acaba de dar positivo por COVID", dijo por teléfono en el episodio.

"Estoy tratando de no asustar a nadie, pero ahora tengo que averiguar qué vamos a hacer", admitió más tarde a las cámaras.

¿Cuántos hijos tiene Kim Kardashian?

Además de Saint, Kardashian también comparte hijas North, Chicago, y su hijo Psalm, con West.

Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero, siete años después de que la pareja se casara en una lujosa boda en Italia.

