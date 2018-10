Kim Kardashian agobiada por problemas en su matrimonio

En el último episodio transmitido del reality "Kepping Up With The Kardashians", la socialite Kim Kardashian tuvo que recurrir a pedir consejo de su hermana Khloé, pues aseguró que su matrimonio esta pasando por un momento complicado desde el nacimiento de su tercera hija.

En el episodio que salió al aire el pasado domingo, Kim confesó que ha puesto todo su esfuerzo en que ninguno de sus hijos se sienta desplazado por alguno de sus hermanos, por lo que se empeña en hacerlos sentir igual de amados a los tres.

No obstante, reconoció que esta situación ha provocado que descuide la relación con su esposo, el rapero Kanye West.

“Recuerdo que fue súper difícil para North cuando nació Saint. Así que puse todo mi empeño en North para hacerla sentir extra especial. Y ahora con, Chicago, estoy tratando de trabajar aún más duro, para asegurarme que North y Saint sientan que tienen tiempo suficiente conmigo y se sientan súper amados”.

De igual forma, Kim le confesó a Kloé que al poner toda la energía en sus hijos, Kanye West le dijo que sentía abandonado y que, incluso el tema se había prestado a discusión porque él consideraba que ella debía agregar algunas fotos en su Instagram donde salieran los dos juntos, sin embargo ella no aceptó.

“Yo estoy abandonando por completo a mi esposo”, confesó Kim, al tiempo que aseguró que tratara de darle la atención y el amor que necesita.

Kim desea que su matrimonio vuelva a ser el de antes