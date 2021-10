Kim Kardashian afirma que es más que una cara bonita

La noticia de que Kim Kardashian incursionó en la comedia durante el Saturday Night Live, conmocionó a todo internet y su monólogo fue catalogado como uno de los mejores de la historia, pues afirmó que no solo es una cara bonita, palabras que por alguna razón fueron increíblemente graciosas para el público.

Su discurso se deriva luego de ser catalogada de ser una “celebridad pose” que solo sabe hacer polémicas y que carece de talento, según han dicho varios medios americanos, y con este monólogo lo que cayó la boca a todos.

En La Verdad Noticias dimos a conocer cuando Kim se volvió oficialmente multimillonaria y el nombramiento se lo otorgó Forbes.

La Kardashian se burló de sí misma

El pasado sábado 9 de octubre dimos a conocer todos los detalles sobre la incursión de la comedia de la socialité, quien resaltó y brilló por su honestidad y pasó a la historia como una de las mejores comediantes de todo el show.

Luciendo un ajustado atuendo rosa, la joven rompió el hielo con la audiencia inteligentemente diciendo “Lo sé, a mí también me sorprende verme aquí” y la audiencia estalló en risas.

El monólogo se trató de sí misma, burlándose de las cosas que pasan en su vida y que han dado tanto de qué hablar .

También habló de la su insólita boda con Kanye West y dijo que se había casado con el mejor rapero de todos los tiempos, además de ser el más rico de todo Estados Unidos.

“Un genio talentoso y legítimo que me ha dado cuatro hijos increíbles. Así que, si me he divorciado de él, parece que está claro que fue por un único motivo”.