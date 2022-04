Kim Kardashian admite que usaría un pañal si eso significara verse a la moda

Kim Kardashian se ha puesto una gran variedad de atuendos extravagantes a lo largo de los años y admite que no siempre se han sentido cómodas.

Pero, en nombre de la moda, la estrella de la telerrealidad, de 41 años, ha confesado que la comodidad no importa y afirma que incluso usaría un pañal para evitar ir al baño si eso significara verse bien.

Demostrando su punto, la fundadora de SKIMS acudió a The Ellen DeGeneres Show con un vestido de látex ceñido y sin espalda y un par de impresionantes tacones altos.

Ella le dijo: “No me importa cuán incómodo, no me importa cuánto tiempo, si tengo que usar un pañal y no ir al baño… No me importa lo que tengo que hacer. Me pondré literalmente cualquier cosa".

Y admitió que compró pañales para adultos para su examen de la barra de California después de pensar que tenía que sentarse las ocho horas seguidas.

Kim Kardashian en The Ellen DeGeneres Show.

Ejemplos de estilos destacados en años pasados incluyen el número completamente negro del año pasado. La estrella usó un atuendo negro de Balenciaga de pies a cabeza en la Met Gala el año pasado antes de usar un atuendo azul neón con una gran estela para la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2022.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el mes pasado también apareció en la Semana de la Moda de París con un atuendo llamativo.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians estaba envuelta en una cinta amarilla de Balenciaga que cubría su capa inferior completamente negra.

En otra parte de su conversación con Ellen, Kim habló sobre su reciente sesión de fotos de Vogue y etiquetó a su hija North, de ocho años, como su estilista.

Ella dijo: "Salió y mencionó (North) 'esto es tan aburrido, no puedo creer que esto es lo que vamos a usar. Voy a vestir a todos'".

"Ella diseñó todo", explicó Kim después de admitir que originalmente había planeado usar una selección de atuendos completamente negros.

Kim bromeó diciendo que las sesiones de fotos que involucran a sus hijos, sobrinas y sobrinos son siempre "el peor día de mi vida".

Y prometió "nunca volver a hacerlo", ya que generalmente es difícil lograr que los niños posen para una foto.

Además de North, Kim comparte una hija, Chicago, de cuatro, y sus hijos Saint, de seis, y Psalm, de dos, con su exesposo Kanye West, de 44 años. Hace unos días Kim Kardashian también insinuó que podría tener más hijos en el futuro.

