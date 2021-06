Kim Kardashian admite que el matrimonio con Kanye West fue 'insatisfactorio'

Kim Kardashian se ha abierto por primera vez sobre su matrimonio 'solitario' con Kanye West. Esto se produjo cuando Kim buscó la ayuda de un terapeuta en el último episodio de Keeping Up With the Kardashians después de admitir que se estaba desmoronando bajo la presión.

La socialité dijo que pensó que podría estar contenta de vivir en un estado separado del rapero, y explicó que “nunca habían sido más felices” que cuando estaban separados, pero se dio cuenta de que quería más de su vida.

En las escenas filmadas en octubre, tres meses antes de solicitar el divorcio, Kim Kardashian puso al descubierto las razones de su crisis matrimonial. "Solo quiero felicidad total, mi matrimonio no ha sido para nada satisfactorio", comenzó.

"Siento que he trabajado tan duro en la vida para lograr todo lo que quería y he estado a la altura de mis expectativas y he logrado 10 veces más de lo que pensaba que era humanamente posible, pero no he tenido con quien compartir eso", admitió.

Ella continuó: "Mi esposo se muda de un estado a otro. Solo estoy en este viaje con él y estaba bien con eso. Y luego, después de cumplir 40 años este año, me di cuenta de que no, no quiero un esposo que viva en un estado completamente diferente".

Kim Kardashian desea encontrar a alguien con quien compartir su vida

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la estrella de Instagram también admitió que, si bien es una privilegiada en muchos sentidos, sintió que se estaba perdiendo las pequeñas alegrías de la vida al no tener a nadie con quien compartir las cosas.

"Quiero a alguien que tenga los mismos gustos que yo. Quiero a alguien que quiera hacer ejercicio conmigo", explicó. “Tengo todo lo extravagante que puedas imaginar, pero creo que estoy lista para las pequeñas experiencias, eso es lo único que me falta".

