Kim Kardashian adelanta que Kanye West sí aparecerá en “The Kardashians”

Kim Kardashian ha confirmado que Kanye West “Ye” sí aparecerá en algunos capítulos de su nuevo reality show “The Kardashians”, esto a pesar de que el rapero y diseñador hizo polémicas declaraciones contra el clan Kardashian-Jenner.

Como te informamos en La Verdad Noticias, a pesar de que el famoso reality de la familia, “Keeping Up With The Kardashians”, terminó en 2021 después de 20 temporadas que fueron filmadas durante 14 años, el clan decidió volver a mostrar su vida en pantalla, pero en un nuevo proyecto.

Aunque Kim Kardashian ya no lleva el apellido de Kanye West, ya que fue declarada legalmente soltera mientras continúa su proceso de divorcio, ha decidido mantener una relación estable con el padre de sus cuatro hijos, pese a las declaraciones ofensivas del rapero.

Kim Kardashian no mostrará nada negativo de Kanye West en el reality

Durante una entrevista con la revista Variety, la fundadora de la marca Skims explicó que no desea mostrar nada negativo de “Ye”, por el bienestar de sus hijos. “Estar en el ojo público y tener desacuerdos nunca es fácil, pero sí creo en manejarlo de manera privada”, explicó.

“Yo no creo que pudiera criticar al padre de mis hijos en mi reality show. Eso no es como soy yo y no creo que eso me hiciera sentir bien”, mencionó Kim.

A pesar de que el proceso de divorcio de Kanye West y Kim Kardashian comenzó en febrero de 2021, el multimillonario empresario aún decidió tener algunas apariciones importantes en el nuevo reality de los Kardashian.

“Siempre soy muy respetuosa con lo que verán los niños. La realidad es que siempre somos una familia. Siempre habrá amor y respeto el uno hacia el otro. Y aunque haya momentos en los que no parezca, hay muchos momentos más que son súper positivos. Creo que es importante que la gente vea que las cosas no son perfectas todo el tiempo, pero se pueden poner mejor”, aseguró.

¿Cuándo se estrena el reality The Kardashians?

El nuevo reality show se estrenará en todo el mundo el próximo 14 de abril en la plataforma Hulu en Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica se podrá ver a través de Star+, servicio que forma parte de la plataforma Disney Plus.

Cabe destacar que Kim Kardashian también aclaró que su nuevo novio, Pete Davidson, no estará en esta primera temporada de The Kardashians. Por lo que posiblemente sólo se aborde su separación de Kanye West.

