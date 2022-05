Kim Kardashian accidentalmente mostró el p3zón en sus historias de Instagram

La estrella de The Kardashians mostró más de lo que debería/Foto: Instagram

Kim Kardashian enseñó accidentalmente uno de sus pezones a sus más de 313 millones de seguidores en Instagram. Ya que la empresaria y estrella de reality show estaba modelando un sostén de su marca “Skims”, el cual era demasiado transparente y dejó ver toda la intimidad de la famosa.

“Oh, m**rda”, dijo Kim, de 41 años, después de que su sostén negro transparente revelara ligeramente el pezón de su seno en un video compartido a través de sus historias de Instagram el viernes 27 de mayo.

En el clip, Kim Kardashian, quien mantiene un romance con Pete Davidson, se echó hacia atrás el cabello rubio platinado y perdió el control del lado izquierdo de su sostén por un momento. Sin embargo, inteligentemente colocó un emoji de corazón negro y una encuesta deslizante de emoji en su pecho, que cubría su pezón antes de publicar el clip.

Las veces que Kim Kardashian “ha enseñado de más”

Kim intentó cubrir el área con emojis, pero aún así se vió toda su intimidad/Foto: Instagram

Aparte del desliz aparentemente involuntario, esta no fue la primera vez que Kim “mostró de más” por sus diminutas prendas. Solo una semana antes, publicó una foto a través de Instagram mostrando un desnudo completo en un bikini de tanga bronceado mientras caminaba por la playa. “Sun bum”, subtituló la imagen el 20 de mayo.

Kim también presumió su retaguardia con una sexy tanga/Foto: Instagram

La estrella del reality “The Kardashians” en Hulu ha tenido un mes ajetreado, ya que reveló imágenes de su primera edición de trajes de baño de “Sports Illustrated” a través de Instagram tres días antes de que la portada llegara a los quioscos.

Varias fotos mostraban a Kim luciendo trajes de baño de dos piezas color nude y plateados, además de un traje de baño de una pieza plateado y un tanga negro brillante.

¿Qué fue lo que hizo famosa a Kim Kardashian?

Kim antes y después/Foto: BuzzFeed

Antes de ganarse el título de multimillonaria socialité, Kim dio sus primeros pasos a lado de Paris Hilton, quien a principios de los 2000 era la celebridad de moda. Kim era su estilista y asistente, incluso, una de sus mejores amigas.

Pero Kim Kardashian se volvió mundialmente conocida después de que se filtró un video sexual de ella y su entonces novio, Ray J, durante 2007. En ese mismo año se estrenó el reality show de su familia, “Keeping Up With The Kardashians” en E!.

