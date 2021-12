Kim Kardashian aborda las acusaciones de "apropiación cultural" en su contra.

Kim Kardashian niega apropiarse intencionalmente de la cultura negra con sus elecciones de moda y belleza a lo largo de los años.

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians", que ha recibido críticas por peinarse con "braids" y trenzas hasta la cintura, le dijo a la revista iD que solo estaba tratando de apaciguar a la hija de 8 años de Kanye West, North West, que es mitad negra.

"Obviamente, nunca haría nada para apropiarme de ninguna cultura", dijo Kim Kardashian, de 41 años, en el artículo publicado el lunes. "Pero en el pasado tuve reacciones violentas por ponerme el pelo en trenzas y lo entiendo".

¿Qué dijo Kardashian sobre la apropiación cultural?

Kim Kardashian aborda las acusaciones de "apropiación cultural" en su contra.

“Honestamente, muchas veces viene de mi hija pidiéndonos que peináramos a juego”, continuó la madre de cuatro. "Y he tenido estas conversaciones con ella que son como, 'Oye, tal vez este peinado sería mejor para ti y no para mí'".

Kim Kardashian dijo que ha cumplido con los deseos de North en el pasado porque no quería "hacerlo tan importante", si eso es algo que su hija "realmente quiere". Lo anterior, porque Kim Kardashian y North West llevan una estrecha relación madre-hija.

"Pero he aprendido y crecido a lo largo de los años, y he descubierto buenas formas de comunicarme con todos mis hijos sobre todo esto", agregó la directora ejecutiva de KKW Beauty.

¿Kim Kardashian tiene raíces étnicas?

Kim Kardashian aborda las acusaciones de "apropiación cultural" en su contra.

Kim Kardashian luego notó que ella también tiene raíces étnicas, que también juegan un papel en sus decisiones de estilo. Su difunto padre, Robert Kardashian, era de ascendencia armenia.

"Definitivamente aprendí con el tiempo y traté de transmitir esa cultura de aprendizaje a mis hijos también, pero también hay una historia de trenzado de cabello en Armenia, y la gente se olvida de que yo también soy armenia", dijo.

Sin embargo, La Verdad Noticias informa que algunas personas en las redes sociales no estaban satisfechas con la respuesta de Kardashian.

Destacando la larga historia de la familia Kardashian de tomar inspiración de estilo de la cultura negra, agregó: “@KimKardashian, ¡¡¡Tú y ciertos miembros de tu familia estaban haciendo apropiación cultural MUCHO antes de tener un hijo! No use a su hijo como excusa, ¡eso es tan poco convincente! Confiesa y sigue adelante".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.