Kim Kardashian West, de estrella de redes sociales a experta en leyes

La máxima estrella de la dinastía Kardashian-Jenner, Kim Kardashian West, está por concluir su primer año estudiando leyes y se encuentra más emocionada que nunca por conseguir pronto terminar la carrera. La esposa del rapero Kanye West anunció que se quería convertir en abogada para ayudar a las personas que han sido juzgadas injustamente en Estados Unidos, principalmente a las personas afroamericanas.

Y es que la estrella de Instagram Kim Kardashian está promocionando su documental "Kim Kardashian West: The Justice Project" que se estrenará próximamente el 5 de abril de este año; donde se narra todas las acciones que la multimillonaria celebridad ha hecho en favor de los prisioneros americanos que han sido encarcelados con anomalías en sus casos.

De este modo, la modelo y estrella de Instagram de 39 años, explicó durante su entrevista con The Associated Press, que aunque es un trabajo difícil ser madre, empresaria, esposa y estudiante, cuenta con el apoyo de su esposo Kanye West y del resto de su familia para poder cumplir esta meta que se ha propuesto.

Kim Kardashian West quiere ser algo más que una estrella de redes sociales

La co-protagonista del reality "Keeping Up With The Kardashians" confesó durante su entrevista que no quiere ser toda su vida una estrella de redes sociales, ya que espera ser un buen ejemplo para sus cuatro hijos y hacer algo que en algún momento los llegué a beneficiar a ellos, a sus amigos, a su familia o al resto de la población. Kim podría ser una gran abogada como lo fue su padre Robert Kardashian.

Kim Kardashian sabe que sus hijos podrían sufrir discriminación por el simple hecho de ser negros; por lo que espera que con su experiencia en leyes, pueda mejorar la justicia de su país, trayendo mejores oportunidades para todos los ciudadanos de cualquier color de piel, clase social, género, etc.

Además, Kimberly afirma que si entró a estudiar leyes no lo hizo por fama, por lo que no le interesa las críticas que pueda recibir al respecto. Kardashian West explicó que su objetivo al concluir sus estudios será tratar de mejorar las leyes y los métodos de justicia de Estados Unidos, ayudando a salir a personas que estén encarceladas injustamente.

