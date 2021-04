Kim Kardashian: Todo lo que necesitas saber sobre la nueva billonaria

¿Quién es Kim Kardashian? La famosa saltó a la fama cuando se filtró un escandaloso video que mostraba sus hazañas sexuales con su exnovio, el rapero Ray J. Desde entonces, ha podido sacar provecho de su fama con su estilo curvilíneo puesto que comenzó un exitoso programa de telerrealidad y una serie de DVD de ejercicios. En 2006, abrió la boutique D-A-S-H con sus hermanas, Kourtney y Khloé y en el año 2014 se casó con el famoso rapero Kanye West.

Kim nació el 21 de octubre de 1980 en Beverly Hills, California, Kimberly Noel Kardashian es la segunda de cuatro hijos del fallecido Robert Kardashian y su primera esposa, Kris Jenner.

Kardashian, al parecer, está casi conectada a la fama. Compañera de preescolar de Paris Hilton, creció bajo el resplandor y el privilegio de Beverly Hills, donde pudo ver de cerca los placeres y las trampas de Hollywood. Su padre, fundador de Movie Tunes Inc., una empresa de música y marketing, fue un destacado abogado.

La madre de Kim, Kris, dirige la carrera de su hija y también participa en acuerdos de gestión empresarial con el resto de sus otros hijos famosos. Ella y Robert se divorciaron en 1989.

Según Kardashian, su infancia difícilmente fue la materia del estrellato. La iglesia dominical era una parte regular de la vida familiar. También lo era la expectativa entre los niños Kardashian de que, una vez que cada uno alcanzara la edad de 18 años, vivir del centavo de la familia ya no era una opción. Mientras asistía a una escuela secundaria exclusiva para niñas católicas, Kardashian trabajó para la empresa de su padre.

Video íntimo de Kim Kardashian

A pesar de sus esfuerzos comerciales, fue el infame video sexual que hizo con el cantante de R&B Ray J. lo que la catapultó al estrellato. A principios de 2007, un video de Kardashian y el rapero en la cama llegó a manos de Vivid Entertainment, una gran compañía de películas para adultos.

Vivid, que pagó 1 millón de dólares por los derechos de la cinta de 30 minutos, promovió ampliamente el lanzamiento del video, al que llamó Kim Kardashian Superstar.

Kardashian respondió rápidamente con acciones legales, demandando por invasión de la privacidad. Pero en mayo de 2007, tres meses después del debut del video, aceptó un acuerdo de $5 millones.

"Definitivamente te coloca en una categoría que no le desearía a nadie", dijo Kardashian más tarde en The Tyra Banks Show.

"Tu reputación es todo lo que tienes, y si la gente te prejuzga por algo que hiciste, eso se te quedará por mucho tiempo".

Keeping Up with the Kardashians

En el marco del lanzamiento del video, Kardashian comenzó a abrirse camino hacia la pantalla de televisión para algo completamente diferente, cuando el E! Network debutó con una nueva serie de reality show llamada Keeping up with the Kardashians.

Producido por Ryan Seacrest, el programa sigue la vida de Kim; sus hermanas, Kourtney y Khloé; hermano Robert Jr .; madre Kris; el ex padrastro Bruce Jenner (ahora conocido como Caitlyn); y las dos hijas pequeñas de Kris y Bruce, Kendall y Kylie. En un episodio memorable de la primera temporada, Kardashian comenta con su familia una oferta de Playboy para aparecer desnuda en la revista. Kardashian finalmente accedió a hacerlo y lo mostró todo para la publicación en la edición de diciembre de 2007.

Su decisión de aparecer en la revista representa lo lejos que ha llegado Kardashian en términos de confianza en su propio cuerpo. Una gran parte de su marca son sus curvas, algo de lo que no siempre estuvo tan enamorada, admite.

"Solía decir mis oraciones antes de acostarme y rezar para que dejara de desarrollarme", le dijo a Playboy.

Eso aparentemente ha cambiado para Kim.

"Siempre ves a las típicas modelos delgadas y yo no soy eso y estoy orgullosa de no serlo", afirmó después de la sesión.

Desde entonces, el estatus de celebridad de Kardashian solo ha crecido. La mujer que se convirtió en la celebridad más buscada en Google en 2008, poniendo fin a los cuatro años de carrera de Britney Spears. Con millones de seguidores en las redes sociales, recibe entre $10,000 y $20,000 por publicación cuando promociona productos para varias marcas.

Relaciones famosas de Kim Kardashian

Como estrella de telerrealidad, la vida amorosa de Kim ha sido objeto de un intenso interés mediático. Tenía solo 20 años cuando se casó con el productor musical Damon Thomas en 2000. El matrimonio terminó después de cuatro años. Después de su divorcio, Kardashian tuvo una serie de novios de alto perfil, incluido el cantante Nick Lachey y el corredor de los New Orleans Saints, Reggie Bush.

En 2010, Kardashian tuvo un noviazgo vertiginoso con el jugador de baloncesto profesional Kris Humphries. La pareja se casó en una lujosa ceremonia televisada el agosto siguiente frente a más de 400 invitados. Pero la felicidad conyugal sería de corta duración para Kardashian y Humphries.

Kim solicitó el divorcio después de solo 72 días de matrimonio. En cambio, Humphries buscó una anulación y afirmó que el matrimonio era un fraude. En abril de 2013, se anunció que ella y Humphries habían llegado a un acuerdo sobre su divorcio, evitando un juicio largamente esperado que estaba programado para mayo de 2013. Posteriormente llegó a la vida de Kim, el famoso Kanye West.

Matrimonio de Kanye West y Kim Kardashian

Mientras sus procedimientos de divorcio se prolongaban, a principios de 2012, Kardashian se involucró con el famoso rapero Kanye West. En diciembre de 2012, la pareja reveló que estaban esperando su primer hijo juntos. Kardashian publicó en su blog:

"¡Es verdad! Kanye y yo estamos esperando un bebé. Nos sentimos muy bendecidos y afortunados".

Ella y West dieron la bienvenida a una hija el 15 de junio de 2013 en Los Ángeles, California. Unos días después del nacimiento de la niña, se reveló que la pareja había decidido nombrar a su hija North West.

El 21 de octubre de 2013, la pareja se comprometió en su cumpleaños número 33. West le propuso matrimonio en el estadio de béisbol AT&T en San Francisco, que alquiló para la ocasión. La pareja se casó el mes de mayo siguiente.

Tuvieron su cena de ensayo en un famoso Versalles francés. La ceremonia en sí se llevó a cabo el 24 de mayo de 2014 en Forte di Belvedere, una fortaleza histórica, en Florencia, Italia. Su ex padrastro, Bruce, la acompañó por el pasillo mientras la famosa vocalista Andrea Bocelli cantaba "Con te Partiro".

En la décima temporada de su serie de telerrealidad, Kardashian documentó su deseo de volver a quedar embarazada y sus problemas de fertilidad. En mayo de 2015, reveló en un adelanto de su programa que estaba embarazada de ella y del segundo hijo de West. La pareja le dio la bienvenida a su hijo Saint el 5 de diciembre de 2015. Sin embargo actualmente los famosos están en proceso de divorcio.

