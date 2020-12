Kim Kardashian: Sus fotos en bikini más deslumbrantes del 2020

Si hay una persona que puede ser considerada responsable del mayor impulso y popularidad de Keeping Up With The Kardashians, es Kim Kardashian West. Hasta el día de hoy, ella es una de las personas de las que más se habla en el programa.

Llama la atención de la gente por sus logros, su estilo de vida lujoso, pero lo más importante, su belleza. Kim Kardashian es hermosa y no pierde la oportunidad de mostrar eso.

Kim Kardashian fascina con sensuales fotos a sus 194 millones de seguidores en Instagram

Entonces, veamos algunas de las mejores fotos en bikini que Kim Kardashian publicó en Instagram este año.

Los mejores bikinis de Kim Kardashian

La socialité está dando algunas miradas asesinas con su bikini tanga de color verde, que apenas cubre las cosas que deberían cubrirse. está sentada en el jacuzzi, disfrutando de la luz del sol reflejada en su suave piel.

La estrella subtítulo la imagen como "¡Encuentra siempre tu luz!".

Si bien la belleza de Kim Kardashian no va a ninguna parte con su edad, se asegura de que la gente sepa este hecho. Es por eso que con frecuencia publica sus fotos en bikini, que generalmente obtienen más Me gusta que sus otras fotos.

Aquí, ella posa con un bikini blanco fluorescente en su armario de un millón de dólares. Este bikini complementa su piel bronceada dorada, mostrando su piel suave y brillante, se sentó de una manera que acentuaría sus muslos.

La fundadora de SKIMS escribió, "Reflexionando" con esta publicación de Instagram.

Pero la foto que publicó en agosto es una de las fotos en bikini con más likes en su cuenta de Instagram. En la foto, Kim Kardashian lleva un diminuto bikini de hilo de color rosa, mientras está sentada en una piscina cerca de la playa, emite vibraciones de Miami Vice de los 80.

Su cuerpo se ve extremadamente tonificado y las dos largas colas de caballo le dan un aspecto de chicle mucho más juvenil. Kim Kardashian subtituló esta imagen como "Lugar feliz".

Sin duda, la madre de cuatro hijos, Kim Kardashian está envejeciendo bien en comparación con muchas personas de su edad. . Actualmente tiene 40 años y se ve saludable y perfectamente esculpida. Con suerte, podrá conservarlo durante muchos años.

Si no, las estrellas de Keeping Up With The Kardashians siempre tienen los recursos para pasar por el quirófano.

¿Cuál fue tu foto de bikini favorita de este año?, ¿Crees que Kim Kardashian logre superarse el próximo? Dinos en los comentarios.

