Kim Kardashian SEDUCE al estilo del Hollywood clásico, ¡Divina!

La reina de las redes sociales, Kim Kardashian West ha vuelto a causar suspiros entre sus millones de seguidores al compartir las fotos para la portada de una revista, donde luce espectacular, más sexy que nunca con un estilo muy diferente al que estamos acostumbrados de Kim.

Utilizando un peinado recogido y rizado, y con un brillante y seductor vestido con un escote profundo que resalta sus atributos y curvas, Kim Kardashian posó para la revista de moda “7 Hollywood”, como si se tratara de una actriz de la época dorada del cine.

Kim Kardashian se ha popularizado por su reality show “Keeping up with the Kardashians” donde aparece con su familia. Sin embargo, desde su matrimonio con el rapero Kanye West y posterior a convertirse en madre de 4 pequeños, Kim ha revelado que está tratando de ya no realizar sesiones fotográficas donde aparece desnuda o con muy poca ropa, ya que no quiere dar una “mala imagen” de ella a sus hijos.

HA TRIUNFADO EN LOS NEGOCIOS

La celebridad Kim Kardashian ha llegado a la cima de la fama gracias a su video sexual que protagonizó hace más de 10 años, pero eso sólo fue un empujón para que la amiga de Paris Hilton se catapultara a la fama.

Actualmente es dueña de una marca de maquillaje, tiene más de 100 millones de seguidores en Instagram; ha lanzado su línea de perfumes en conjunto con sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, así como también ha posado para cientos de revistas. Su matrimonio con Kanye West sólo le aseguró su futuro, ya que al estar casada con él y compartir 4 hijos le ha dado la seguridad de que si en algún momento se llegaran a separar, él la tendrá que indemnizar con una cantidad millonaria de dólares.

