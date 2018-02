Kim Kardashian: ¿Por qué no es censurada por sus fotos en Instagram?

La celebridad y madre por tercera ocasión, Kim Kardashian West, de 37 años de edad, parece que este 2018 es el año de rebeldía, ya que en el poco tiempo que ha pasado, la socialité se ha encargado de incendiar las redes sociales con sus candentes fotos, en especial en Instagram, plataforma que parece no querer censurarla.

Y es que ya van varias veces que la esposa de Kanye West, de 40 años, publica una serie de polémicas imágenes en Instagram y que en otra cuenta, de cualquier persona serían eliminadas de inmediato por mostrar más de lo permitido por las reglas.

Pues Kim ya nos tiene acostumbrados a ver sus fotos más sexys, sin embargo, el hecho de que nos tenga acostumbrados no significa que hemos dejado de apreciarlo/disfrutarlo o de que surja la pregunta de porqué aún no la sancionan.

Desde hace varios días, la líder del clan Kardashian-Jenner, ha sido noticia, no sólo por recientemente haber recibido a su tercer hija, Chicago West, sino por sus constantes publicaciones al desnudo.

Y cualquiera que conoce la plataforma de Instagram, sabe que este tipo de fotos son totalmente prohibidas y tienen una gran restricción para ser publicadas.

Kim Kardashian no es censurada en Instagram

Al parecer, dicha red social no se atreve a eliminar, ni hacer nada en contra de ninguna de las candentes y retadoras imágenes de Kim que, a pesar de que en varias de ellas es notoria su desnudez, no ha recibido ni la suspensión de la cuenta ni la baja del material visual.

Tras esto varios se han preguntado porqué a Kim, de 37 años de edad, no le han sancionado su cuenta... y otras famosas en el mundo sí.

La respuesta es bastante evidente, pues no solo implica la influencia que tiene en el mundo, sino la gran cantidad de seguidores que tiene la socialité y empresaria.

Ya que cuenta con más de 107 millones de seguidores, lo que la convierte en una de las estrellas más importantes en todo Instagram, por lo que la clausura de su cuenta o de sus imágenes sería obviamente todo un escándalo.

¿Cuál es el truco?

La esposa de Kanye West y madre de tres hijos, no es que se sienta libre de publicar cualquier foto en las rede sociales, sino que ha encontrado la forma ideal de poder hacer las publicaciones sin que la castiguen.

Cabe mencionar que a estas alturas todos sabemos sobre la campaña #FreetheNipple y que las integrantes del clan Kardashian-Jenner son partidarias de no desinhibirse a la hora de mostrar esa parte de su anatomía.

Así que por el momento Instagram puede hacerle los mandados a Kim, pues si la estrella de la televisión quiere aparecer topless en la red social, lo hará y sin problemas.

Como ejemplo, esta foto en la que solo necesito censurar un poco para que Instagram no la castigara y pudiera mostrar todo lo que quiso.

Datos de Kim Kardashian

Su nombre completo es Kimberly Noel Kardashian West, conocida como Kim Kardashian, nació en Los Ángeles el 21 de octubre de 1980.

Es hija del abogado Robert Kardashian y de Kris Jenner, quien es su mánager.

Es una empresaria y un personaje público estadounidense de reality show en E! Keeping Up with the Kardashians.

Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, que compartió con su hermana Kourtney Kardashian.

El 21 de junio del 2017 lanzó su propia línea de maquillaje KKW Beauty y desde entonces reafirmó ser un icono en el mundo de la belleza, pues muchos saben que ella es la creadora del countor en el maquillaje.

Hace poco se convirtió en madre de su tercer hijo vía viente subrogado.

Ella y su esposo Kanye West ya son padres de 3 pequeños, North, Saint y Chicago West.

Antes de ser todo un icono mundial, Kim, fue la asistente personal de la heredera Paris Hilton.