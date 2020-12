Kim Kardashian PRESUME el cuarto de su hija de 7 años ¡Tienen un árbol de navidad!

La casa de Kim Kardashian es tan lujosa como cabría esperar de la reina de los reality shows. Incluso las habitaciones de sus hijos cuentan con un alcance épico que haría que la mayoría de los adultos se pusieran verdes de envidia.

Kim, que comparte a sus hijos North, de siete años, Saint de cinco, Chicago de dos y Psalm de uno, con su esposo el rapero Kanye West, dejó entrar a los fanáticos con un vistazo de lo que es ser un descendiente famoso.

La orgullosa mamá está entrando en el espíritu de la temporada mientras decora la casa con hermosos adornos, que incluyen un árbol para cada uno de los niños.

¿Cómo es la habitación de la hija de Kim Kardashian?

La habitación de Eldest North es muy sofisticada para una niña de su edad, con un tema de color rosa intenso, una amplia cama doble y espejos colgados en la pared.

La habitación de la hija de Kim Kardashian es de color rosa

Está en marcado contraste con el resto de la casa, que mantiene una decoración blanca y nítida en todas partes. Y su árbol estaba decorado con toques personales de la propia North, incluyendo donas glaseadas, máquinas de chicles y helados.

Mientras tanto, el árbol de Saint, de cinco años, está envuelto en luces blancas y adornado con juguetes de plástico de dinosaurios.

Al entrar en la habitación de Chicago, los fanáticos vieron que la combinación de colores está muy lejos de la de North.

El papel tapiz plateado, las persianas y los cojines se combinan con una silla mullida y profunda, así como con un tocador para el bebé.

Sin embargo, no echó un vistazo a la habitación de su hijo más joven, Psalm, aunque es seguro decir que es tan fabulosa como el resto de la casa.

Kim Kardashian mostró las habitaciones de sus hijos.

Como informamos en La Verdad Noticias, todo el clan Kardashian-Jenner fue noticia recientemente en medio de rumores de que habían firmado un acuerdo con el gigante estadounidense de transmisión Hulu.

Se cree que la familia dedicará tiempo a crear contenido original para el servicio, en el que Disney posee una participación mayoritaria del 67%.

Kim Kardashian hizo el anuncio explosivo a principios de este año de que 2021 marcaría el final de la histórica fiesta de reality Keeping Up With The Kardashians.

¡El programa se transmite por E! Network desde 2007, y ha visto crecer a sus estrellas, casarse y tener hijos durante sus 13 años.

Cada hijo de Kim Kardashian tiene su propio árbol de navidad

TE PUEDE INTERESAR: Kim Kardashian revive sexy y tierno momento de su boda con Kanye West

Y en medio de los rumores de su nuevo acuerdo, los fanáticos han planteado la idea de que convierte a Kim en la nueva "princesa de Disney".

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.