Kim Kardashian: La demanda millonaria de la socialité

El 3 de octubre de 2016, durante su viaje a París para disfrutar la semana de la moda, Kim Kardashian fue víctima de robo. Los hechos sucedieron cuando cinco hombres vestidos de policías entraron a su habitación amordazándola y encerrándola en el baño.

Han pasado dos años desde el suceso, sin embargo, la estrella del reality show “Kepping Up With The Kardashians” y la empresa de seguros AIG Property Casualty Co. decidieron no dar marcha atrás, por lo que impusieron una demanda en contra de su ex guardia de seguridad Pascal Duvier y la empresa Protect Security Inc.

Explicación gráfica de como sucedió el robo

Entre muchas otras cosas, la demanda hace hincapié en negligencia y mala conducta, pues ese día Pascal Duvier prefirió irse de fiesta a una discoteca con las hermanas de la empresaria, Koutney Kardashian y Kendall Jenner, dejando sola y sin protección a Kim en el hotel.

Entre las acusaciones también dicen que el guardaespaldas pasó por alto una serie de violaciones de seguridad, lo que permitió a los malhechores acceder hasta donde se encontraba la esposa de Kanye West.

Pascal Duvier habría planeado el robo a la empresaria

Cabe destacar que la demanda busca una indemnización de 6.1 millones de dólares, cantidad que los asaltantes sustrajeron en joyas del cuarto de la empresaria.

Kim Kardashian desea recuperar el dinero y joyas que le robaron