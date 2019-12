Kim Kardashian ESCANDALIZA las redes sociales al mostrarse sin maquillaje

Kimberly Noel Kardashian West es una reconocida socialité, empresaria, modelo y figura pública de Estados Unidos que cobró popularidad en el año 2007 después de protagonizar junto a su familia el famoso reality show “Keeping Up with the Kardashians”.

Desde ese entonces y hasta ahora Kim Kardashian se ha posicionado como una de las celebridades más destacada del medio del espectáculo estadounidense gracias al carisma, elegancia y porte que la caracteriza siempre que posa ante las cámaras.

Por eso no sorprende que Kim Kardashian, a la que nos ha acostumbrado a sorprender con su impresionante belleza, sea el centro de atención cuando esta revela fotografías donde se muestra al mundo sin una gota de maquillaje y esta vez no ha sido la excepción.

En las redes sociales se pueden encontrar un par de imágenes donde se observa a la esposa del polémico rapero Kanye West luciendo un look muy diferente al que suele mostrar a sus 154 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Kim Kardashian fue captada por la cámara de los paparazzis luciendo un sencillo conjunto deportivo de color blanco y el cual acompañó de unos calcetines y unas sandalias pero lo que sorprende es que la socialité se dejó retratar sin una gota de maquillaje en su rostro.

El sitio que dio a conocer las imágenes asegura que Kim Kardashian se encontraba en una sesión de fotos, que de seguro muy pronto dará a conocer en sus redes sociales, y por lo que se puede observar en la fotografía ahora sabemos que la socialité luce hermosa con o sin maquillaje.

Los fanáticos de Kim Kardashian han enloquecido con estas imágenes pues aunque no es la primera vez que se capta a la modelo con su rostro al natural, se pueden encontrar varios comentarios en las redes sociales donde le piden que se muestre más seguido sin maquillaje porque luce excepcionalmente bella.

