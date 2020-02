Kim Kardashian DESTAPADA de hombros se lució junto a su esposo

La famosa empresaria Kim Kardashian se la ha visto orgullosamente apoyando a su esposo Kanye West en los últimos meses, ya que él ha llevado su servicio dominical a numerosas ciudades de los Estados Unidos.

Kim Kardashians y los hombros descubiertos

Resulta que la madre de cuatro hijos de 39 años, sorprendió cuando llegó a la Universidad de Illinois en el Credit 1 Arena de Chicago con una blusa de cobre fuera del hombro, que combinó con pantalones de cuero naranja quemado y un grueso abrigo acolchado.

Kim Kardashian DESTAPADA de hombros se lució junto a su esposo

La estrella de Keeping Up With The Kardashians se complementó con un collar de oro y gafas de sol con montura naranja y par de tacones color piel; usando sus brillantes trenzas de cuervo en el que lució su elegante paleta de maquillaje.

Una vez dentro del lugar, Kim subió imágenes de los procedimientos a sus Historias de Instagram, dando a sus 160 millones de seguidores una vista privilegiada, mientras que Kanye y su coro de servicio dominical interpretaron algunos de sus propios éxitos como de costumbre, incluido Jesus Walks y una versión gospel de Can't Tell Me Nothing.

Kim Kardashian DESTAPADA de hombros se lució junto a su esposo

El músico y diseñador Kanye previamente llevó el servicio dominical a Chicago en septiembre pasado, cuando Chance the Rapper se unió al escenario, por lo que más tarde en la noche, Kim y Kanye asistieron al Juego de Estrellas de la NBA, que enfrentó al Equipo LeBron contra el Equipo Giannis.

Kim, experta en las redes sociales, compartió su envidiable vista de la cancha desde el United Center de Windy City con sus seguidores de Instagram mientras participaba en la acción de alto octanaje.

Kim Kardashian DESTAPADA de hombros se lució junto a su esposo

TE PUEDE INTERESAR:

Hay que destacar que el juego terminó con una victoria muy reñida para el Equipo LeBron, quien superó al Equipo Giannis con un estrecho margen de 157-155 y Chaka Khan cantó el himno nacional, mientras que Chance The Rapper, Lil Wayne, DJ Khaled y Quavo de Migos actuaron durante el espectáculo de medio tiempo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana