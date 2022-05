Kim Kardashian ¿Cómo logró que le prestaran el vestido de Marilyn Monroe?

¿Cómo logró Kardashian que le prestaran el vestido de Marilyn Monroe?

La MET Gala 2022, es uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, motivo por el cual Kim Kardashian logró impresionar a sus millones de seguidores, incluso acaparó la atención de los reflectores, pues llegó luciendo el histórico vestido de Marilyn Monroe.

Pero ¿cómo consiguió que le prestarán el vestido vintage? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues la famosa tomó prestado el vestido de Jean Louis para el evento, ya que es una gran socia con Ripley's Believe or Not! y optaron que la celebridad usará el vestido.

Amanda Joiner, vicepresidenta de publicaciones y licencias del museo comentó en una entrevista para Us Weekly que tienen 25,000 exhibiciones y que cuando trabajan con socios, quieren mostrarles su lado peculiar, por lo que le dieron un regalo especial relacionado con la dueña del vestido de Marilyn Monroe.

Kim Kardashian recibió obsequio tras usar el vestido de Marilyn Monroe

La empresaria presumió sus curvas con el vestido de Marilyn Monroe

La ex de Kanye West recibió un mechón del cabello de Monroe por Ripley's Believe or Not!. Por su parte, la empresa se mostró emocionada al recibir el obsequio y expresó que es muy especial para ella y comentó: "Muchas gracias. Esto es genial".

Cabe mencionar que la hermana de Kylie Jenner usó el vestido por un breve momento, incluso reveló que se sometió a una rigurosa dieta para entrar en el vestido. Por otra parte, el vestido que se basó en un boceto de Bob Mackie, Ripley lo compró por 4,6 millones de dólares en 2016; es uno de los vestidos más caros.

¿Quién es el nuevo novio de Kim Kardashian?

Kim y Pete Davidson en la MET Gala 2022

Tras varias especulaciones de un romance, la empresaria gritó a los cuatro vientos su romance con el comediante Pete Davidson, pues luego de que se filtraron fotos de la pareja a finales del 2021, la modelo recurrió a su perfil de Instagram para compartir una romántica foto con el comediante.

Incluso en la alfombra roja del MET Gala 2022, la empresaria Kim Kardashian estuvo muy bien acompañada de su novio. Las primeras fotografías que compartió con su nuevo novio fue el pasado mes de abril, ambos lucían enamorados mientras disfrutaban de una deliciosa cena.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!