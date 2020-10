Kim Kardashian: Así fue la primera vez que vió a Caitlyn como mujer ¡Impactante!

Kim Kardashian recuerda cuando vio a Caitlyn vestida de mujer

La empresaria estadounidense Kim Kardashian, se ha convertido en toda una estrella de la televisión debido a que ha expuesto su vida en el proyecto "Keeping up with the Kardashians", aunque hay algunas cosas de su vida que ocultó a los reflectores, pues así lo dio a conocer en una entrevista.

Durante el programa de Netflix “My Next Guest Needs No Introduction”, la celebridad reveló a David Letterman un momento de su vida que cambió por completo, pues recordó cómo fue la reacción que tuvo cuando vio a Caitlyn Jenner, su padrastro, haciendo algo inesperado.

Kim Kardashian la sensual empresaria, comentó que cuando tenía tan 26 años de edad, su madre Kris Jenner estaba fuera de la ciudad, pero cuando entró al garaje de su casa, encontró al esposo de su mamá con ropa de mujer, lo que fue muy impactante para ella.

Así reaccionó Kim Kardashian al ver a su padrastro con ropa de mujer

En la entrevista, Kim Kardashian comentó que pasó junto a ella, pues hizo su maleta y se fue a la casa de su hermana Kourtney, luego de haber visto a su padrastro vestido de mujer. La famosa comentó que en ese momento no entendía lo que pasaba.

La esposa del cantante Kanye West mencionó que ella y su hermana buscaron alguna respuesta en internet tras lo que había visto la empresaria, pero solo encontraron un video de Oprah Winfrey, donde hablaba acerca de una mujer transgénero.

Kim Kardashian recuerda lo que sucedió con su padrastro

“Tu madre no tiene idea y esto la mataría”.

El padrastro de la empresaria la buscó y le comentó que cuando ella estuviera lista le gustaría hablar sobre lo que vió en ese momento, pero le dijo que no le dijera a nadie, mucho menos a su mamá, quien no estaba enterada de nada, ya que no quería protagonizar un escándalo.

Tras algunos años transcurridos el padrastro de Kim Kardashian le explicó a la empresaria que cuando era niño, tenía aquellos sentimientos de ser mujer, pues ahora luce un drástico cambio que la ha hecho muy feliz, pues en el mes de abril de 2015 dio a conocer sus cambios estéticos.