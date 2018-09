Kim Kardashian enloqueció a sus fans con foto de su cambio físico

En su cuenta social de Instagram, la empresaria Kim Kardashian de 37 años, compartió una fotografía donde se puede apreciar el drástico cambio físico que ha tenido en estos años.

La instantánea que fue tomada durante el año de 1998, junto a su padre fallecido Robert Kardashian. La socialité tiene puesto una blusa muy sencilla, con un maquillaje discreto, mientras que el peinado es un simple moño.

Al publicarse la fotografía de Kim Kardashian ha logrado más de 2 millones de likes y miles de comentarios.

En la imagen lo que más llamó la atención de los internautas es el cambio de Kim, generó muchos comentarios en Instagram, ya que se nota el cambio de su físico, tras haberse sometido a cirugías para mantener un cuerpo espectacular.

En las fotografías que comparte en su cuenta social de Instagram, se puede apreciar los cambios que se ha realizado en el cabello, pero actualmente tiene un corte estilo blunt cut.

La celebridad luego de haber alcanzado la fama tras su reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ ha logrado tener en su cuenta social 116 millones de seguidores.

Actualmente Kim Kardashian está recuperando su figura y la hermosa celebridad ha compartido diversas fotografías mostrando su escultural cuerpo en ropa muy atrevida, dejando volar la imaginación de los caballeros que admiran la belleza de la empresaria.

Kim Kardashian se casó con el cantante rapero Kanye West, tiene tres hijos, el ultimo nació por un vientre de alquiler.

Anteriormente la empresaria causó furor en redes sociales al compartir una imagen donde lucía un collar que parecía que estaba implantado en su cuello y es que el accesorio forma parte del proyecto ‘A. Human’ de Simon Huck, quien es un gran amigo de Kim Kardashian.