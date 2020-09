Kim Delaney se suma al elenco de “General Hospital” ¿Qué papel ocupará?

Un nuevo rostro se dirige a Port Charles. La ganadora del Emmy, Kim Delaney, se ha unido al elenco de la serie dramática diurna de ABC “General Hospital”.

El papel marca un regreso a sus raíces. Delaney comenzó su carrera en el drama televisivo diurno de ABC All My Children como Jenny Gardner.

¿Qué papel ocupará Kim Delaney en General Hospital?

Aún no se sabe nada sobre su personaje o qué la lleva a Port Charles. Es común que los personajes se crucen en las telenovelas de las mismas redes, pero no se sabe si sería una especie de represalia de su personaje de Jenny Gardner. Delaney comienza a filmar el miércoles, con sus primeros episodios al aire a finales de septiembre o principios de octubre.

Kim Delaney ya ha empezado a grabar para General Hospital

La serie “General Hospital” reanudó la producción el 22 de julio, luego del cierre de producción impuesto por el coronavirus en toda la industria. La serie dramática se quedó sin episodios originales a finales de mayo y había estado repitiendo episodios clásicos, pero regresó con nuevos episodios el 3 de agosto.

Delaney obtuvo tres nominaciones al Emmy y una victoria como actriz de reparto en 1997 por NYPD Blue. Actualmente es recurrente en Chicago Fire y recientemente en The Oath de Crackle. Delaney está representada por The Gersh Agency, Wonder Street y LINK Entertainment.

Fanáticos de General Hospital están emocionados de ver a la actriz Kim Delaney en la serie.

“General Hospital” es a la vez la serie estadounidense de mayor duración en producción y el drama televisivo con guión de mayor duración actualmente en producción. El programa ha ganado un récord de 13 veces el Emmy por Mejor Drama Diurno.