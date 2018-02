Kim Cattrall le dice a Jessica Parker que no es su amiga y rechaza sus condolencias

Muy buenas actrices deben ser las cuatro protagonistas de Sex and the City, para haber actuado como grandes amigas durante 94 episodios y dos películas, cuando más tarde se supo que en realidad apenas se soportaban.

Kim Cattrall, quien interpretó a 'Samantha' en la exitosa serie que se emitió entre 1998 y 2004, confirmó a principios del mes de febrero la muerte de su hermano Chris Cattrall, quien había estado extraviado durante algunos días en Canadá.

La protagonista de la serie, Sarah Jessica Parker, le dejó un comentario en su muro de Instagram:

"Queridísima Kim, mi amor y mis condolencias a ti y a los tuyos. Buen viaje a tu querido hermano. Besos".

En forma de respuesta, Cattrall publicó una imagen con el mensaje:

"No necesito tu amor o apoyo en este trágico momento @sarahjessicaparker".

En el mensaje que acompaña la imagen escribió:

'Mi madre me preguntó hoy '¿Cuándo esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?' Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en ese entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que les escribo para decirles por última vez que dejen de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de 'chica agradable''.

Al parecer la enemistad entre ambas habría sido la piedra de tope de todos los futuros proyectos relacionados a 'Sex and the City'. Mala noticia para los fanáticos, pero luego de esta polémica, las posibilidades de una nueva entrega son prácticamente nulas.