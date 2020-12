Kiernan Shipka quiere un cameo en famosa serie de The CW ¡Como Sabrina!

Con el lanzamiento de The Chilling Adventures of Sabrina Part four hoy, Netflix cierra oficialmente el telón de la serie de terror, protagonizada por Kiernan Shipka como Sabrina, la famosa bruja adolescente de Archie Comics.

La serie favorita de los fanáticos duró dos temporadas, cada una dividida en dos partes, con un especial navideño que une la segunda y tercera, que te hemos compartido en La Verdad Noticias.

The Chilling Adventures of Sabrina se estrenó en noviembre 2020

En medio de los llamados para que se renueve la serie, o al menos se le dé una película para terminar las cosas, Kiernan Shipka está haciendo las rondas de despedida, hablando sobre el final.

Y, tal como lo ha hecho desde que comenzó la serie, Kiernan Shipka dice que todavía está dispuesta a hacer un viaje a Riverdale en The CW si alguna vez llega la oferta.

¿Habrá crossover de Riverdale con Sabrina de Shipka?

Si bien ha habido algunos personajes menores compartidos entre las dos series y referencias superficiales a los lugares de origen del otro, las interacciones reales entre Riverdale y Chilling Adventures of Sabrina han sido nulas.

Los fanáticos habían esperado durante mucho tiempo que algún día pudieran tener un crossover, y con el final de Sabrina, ahora parece que la pelota está en la cancha de Riverdale por completo, pero Kiernan Shipka no lo descarta.

"Mira, creo que todavía podemos ir a Riverdale. Creo que tengo la esperanza de que ella simplemente aparezca y diga, '¡Oh, hombre! ¡Aterricé en el condado equivocado!' Pero termina atrapado allí por un rato. Creo que sería divertido".

La manera en que se desenvolvió el final de The Chilling Adventures of Sabrina, podría hacer que algunos fanáticos se cuestionen cómo exactamente el personaje de Kiernan Shipka podría dirigirse a Riverdale, pero eso se explica con bastante facilidad si es algo que los productores quieren hacer.

"Honestamente, creo que a Riverdale le vendría bien una bruja", dijo Shipka durante otra entrevista reciente. "¡Están pasando por un montón de cosas y necesitan algo de vibraciones celestiales! Necesitan un poco de poder extra, necesitan a alguien que sepa reencarnación, nigromancia. Lo necesitan en su mundo y, no sé , Creo que sería un mundo divertido si los dos chocaran en algún momento".

Por supuesto, Riverdale también está obteniendo un salto en el tiempo en la próxima temporada, lo que significa que para cuando exista la posibilidad de que Sabrina aparezca, ella (al menos en teoría) ya no sería una adolescente.

Puedes ver las cuatro partes de The Chilling Adventures of Sabrina en Netflix ahora. Riverdale regresa para su estreno de la quinta temporada el 20 de enero de 2021 a las 8 p.m. ET / PT en The CW.

