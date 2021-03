Kids’ Choice Awards 2021: Ellos fueron los grandes ganadores de los premios

Los Kids 'Choice Awards 2021 de Nickelodeon fueron una maravilla para los fans. La celebración anual liderada en la conducción por Kenan Thompson fue un evento repleto de estrellas.

Lleno de apariciones de famosos nominados como Robert Downey Jr., Gal Gadot, Joshua Bassett, Kim Kardashian, Charli D'Amelio, BTS, Hailey Bieber, Addison Rae y muchos más.

Justin Bieber subió al escenario para cantar canciones del éxito "Intentions" con Quavo, "Anyone" y "Hold On". Lideraba el grupo con cinco nominaciones este año, ganando dos.

Además, parte del elenco original de la serie de Nickelodeon "iCarly", Miranda Cosgrove, Jerry Trainor y Nathan Kress, se reunieron para presentarse juntos durante la transmisión.

Los KCA combinaron aspectos presenciales y virtuales para crear una extravagancia única y llena de baba verde y pegajosa.

Lista completa de ganadores de los Kids' Choice Awards 2021

Televisión

Programa de TV infantil favorito

Alexa & Katie -- GANADOR

Are You Afraid of the Dark?

Danger Force

Henry Danger

High School Musical: The Musical: The Series

Raven's Home

Programa de TV familiar para adulto

Black-ish

Cobra Kai

Fuller House

The Mandalorian

Stranger Things -- GANADOR

Young Sheldon

Reality show favorito

America's Got Talent -- GANADOR

American Idol

American Ninja Warrior Junior

LEGO Masters

The Masked Singer

The Voice

Serie animada favorita

Alvinnn!!! and the Chipmunks

The Boss Baby: Back in Business

LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar

The Loud House

SpongeBob SquarePants -- GANADORA

Teen Titans Go!

Estrella femenina favorita de TV

Ella Anderson (Piper Hart, Henry Danger)

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things) -- GANADORA

Candace Cameron Bure (D.J. Tanner-Fuller, Fuller House)

Camila Mendes (Veronica Lodge, Riverdale)

Raven-Symoné (Raven Baxter, Raven's Home)

Sofia Wylie (Gina, High School Musical: The Musical: The Series)

Estrella masculina favorita de TV

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical Series)

Dylan Gilmer (Young Dylan, Tyler Perry's Young Dylan)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)

Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Henry Danger and Danger Force) -- GANADOR

Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

Películas

Película favorita

Dolittle

Hamilton

Hubie Halloween

Mulan

Sonic the Hedgehog

Wonder Woman 1984 -- GANADORA

Actriz de película favorita

Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes) -- GANADORA

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman, Wonder Woman 1984)

Anne Hathaway (Grand High Witch, The Witches)

Vanessa Hudgens (Princesses, The Princess Switch: Switched Again)

Yifei Liu (Mulan, Mulan)

Melissa McCarthy (Carol Peters, Superintelligence)

Actor de película favorito

Jim Carrey (Dr. Robotnik, Sonic the Hedgehog)

Robert Downey Jr. (Dr. John Dolittle, Dolittle) -- GANADOR

Will Ferrell (Lars Erickssong, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Lin-Manuel Miranda (Alexander Hamilton, Hamilton)

Chris Pine (Steve Trevor, Wonder Woman 1984)

Adam Sandler (Hubie Dubois, Hubie Halloween)

Película animada favorita

The Croods: A New Age

Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe

Trolls World Tour

Scoob!

Soul -- GANADORA

Voz favorita de una película animada

Tina Fey (22, Soul)

Jamie Foxx (Joe Gardner, Soul)

Anna Kendrick (Poppy, Trolls World Tour) -- GANADORA

Chris Pratt (Barley Lightfoot, Onward)

Ryan Reynolds (Guy, The Croods: A New Age)

Emma Stone (Eep, The Croods: A New Age)

Justin Timberlake (Branch, Trolls World Tour)

Música

Artista femenina favorita

Ariana Grande - GANADORA

Beyoncé

Billie Eilish

Katy Perry

Selena Gómez

Taylor Swift

Artista masculino favorito

Drake

Harry Styles

Justin Bieber - GANADOR

Post Malone

Shawn Mendes

The Weeknd

Grupo musical favorito

Black Eyed Peas

BLACKPINK

BTS - GANADOR

Jonas Brothers

Maroon 5

One Republic

Colaboración musical favorita

"Be Kind" – Marshmello & Halsey

"Holy" – Justin Bieber ft. Chance the Rapper

"Ice Cream" – BLACKPINK & Selena Gomez

"Lonely" – Justin Bieber & benny blanco

"Rain on Me" – Lady Gaga & Ariana Grande

"Stuck with U" – Ariana Grande & Justin Bieber -- GANADORES

Canción favorita

"Blinding Lights" de The Weeknd

"Cardigan" de Taylor Swift

"Dynamite" de BTS - GANADOR

"Toosie Slide" de Drake

"Wonder" de Shawn Mendes

"Delicioso" de Justin Bieber

Estrella de música global favorita

BTS (Asia) - GANADOR

Savannah Clarke (Australia)

David Guetta (Europa)

Master KG (África)

Taylor Swift (América del Norte)

Sebastián Yatra (Latinoamérica)

Otras categorías:

Estrella social femenina favorita

Emma Chamberlain

Charli D'Amelio - GANADORA

Chica gamer

Addison Rae

JoJo Siwa

Maddie Ziegler

Estrella social masculina favorita

James Charles - GANADOR

Jason Derulo

David Dobrik

MrBeast

Ninja

El mundo de Ryan

Estrella deportiva femenina favorita

Simone Biles - GANADORA

Alex Morgan

Naomi Osaka

Candace parker

Megan Rapinoe

Serena Williams

Estrella deportiva masculina favorita

Tom Brady

Stephen Curry

LeBron James - GANADOR

Patrick Mahomes

Lionel Messi

Russell Wilson

Videojuego favorito

Among Us - GANADOR

Animal Crossing: New Horizons

Fortnite

Minecraft

Pokémon GO

Roblox

"Bebé" favorito

Baby Shark - GANADOR

Baby Yoda

Lil Baby

